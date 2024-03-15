В Одессе продолжается спасение людей: все, что известно о вражеском ракетном обстреле

Россия продолжает цинично атаковать мирные украинские города и уничтожать гражданскую инфраструктуру. На этот раз под ударом оказалась Одесса, известно о погибших и пострадавших.

В городе за 40 минут, пока длилась воздушная тревога, прозвучали 4 взрыва. Все, что известно о последствиях удара по Одессе – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Папа Гитлера, Папа Путина․ Почему лидеры Католической церкви дают молчаливое согласие на военные преступления

Россия ударила в одно место дважды

Воздушную тревогу в Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявили в 11:01. Уже через несколько минут прогремел первый взрыв в Одессе. Воздушные силы информировали о ракете по направлению к городу.

В 11:21 в Одесской области снова раздались взрывы. В 11:48 прозвучал отбой во всех южных областях. Сразу стало известно о пострадавших и погибших. Вероятно, город атаковали баллистикой.

Чем бил враг

Силы обороны Юга сообщили, что враг запустил по Одессе баллистические ракеты типа "Искандер-М". Атаковали с территории оккупированного Крыма.

Что это за ракетный комплекс Ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения малых и крупных целей в глубине оперативной территории войск противника. Кроме этого, потенциально может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Кроме этого, повреждены не менее 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Погибли фельдшер и спасатель

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС. Они прибыли на место после первых взрывов, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые, – сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Количество раненых и жертв могут возрасти.

Обратите внимание! Все желающие могут сдать кровь для пострадавших одесситов и украинских военных по адресам:

улица Академика Воробьева, 5, городская больница № 11, телефон – (048) 795 13 15;

Бисквитный переулок, 2/3, областная станция переливания крови – телефон (048) 776 04 67.

Детали атаки

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

На видео, которые распространяют в социальных сетях, видно, что ранены гражданские. Это абсолютно противоречит тому, что могут заявлять пропагандисты, которые традиционно заявили об ударе по скоплению "иностранных наемников". Удар пришелся по гражданским объектам, гражданской жилой застройке.

Есть по меньшей мере 14 погибших

Ракетный удар унес жизни 14 человек. Враг ударил по гражданской инфраструктуре. Также известно о 46 пострадавших. Среди них 7 работников ГСЧС.

выражает соболезнования родным и близким погибших.

Однако количество жертв может возрасти. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара устраняют.

В ночь на 15 марта сбили 27 "Шахедов"