Обстрел Одессы во время встречи Зеленского с премьером Греции: Свитан предположил цель россиян
Россияне 6 марта нанесли удар, предположительно баллистической ракетой, по порту в Одессе. Именно в это время на расстоянии в 150 метров находилась делегация из Греции во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. С ним должен был провести встречу Владимир Зеленский.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, что возможно ракета промахнулась, если целилась в кортеж президента Украины. Также цель ракеты могла быть другой или возникли проблемы с наведением.
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Геноцидный удар россиян
Однако известно о жертвах в результате этого ракетного удара. Поэтому по мнению военного эксперта, это геноцидный удар россиян, направленный на уничтожение украинского народа.
Предположительно враг попал баллистической ракетой, которую в Одессе украинская ПВО еще не может перехватывать. Возможно у нас не хватает зенитно-ракетных комплексов, чтобы прикрыть Одессу. А ее обязательно нужно прикрывать от баллистики, ведь "Искандеры" достают до города из оккупированного Крыма,
– отметил полковник ВСУ в запасе.
Также Одесса – портовый город, через него происходит большая перевалка грузов. То, что удар произошел именно тогда, когда делегация из Греции осматривала порт, – именно это вероятно было главной задачей россиян, ведь они пытались напугать греков.
"Греция обладает большим флотом коммерческих судов, и поэтому делегации из Греции нужно приглашать в Одессу – на морской трафик. Россияне хотели напугать греческих гостей, чтобы они не принимали решения по увеличению грузопотока", – объяснил Роман Свитан.
Ракетный удар по порту Одессы 6 марта
- Россияне ударили по городу во время пребывания Владимира Зеленского и премьера Греции. По данным греческого издания Protothema, попадание произошло на расстоянии 150 метров от места пребывания делегации из Греции.
- Также в CNN отмечают, что поражение было в 500 метрах от делегации. Греческие гости почувствовали взрывную волну от удара, также они наблюдали, как на месте попадания появилось "грибовидное облако".
- В то же время премьер Греции рассказал свои впечатления от того, что он пережил 6 марта. По словам Мицотакиса, греческая делегация услышала "сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом". Также он увидел, какие повреждения получил одесский порт в результате ударов российских ракет.
- Президент Украины сообщил, что из-за ударов по Одессе 6 марта есть погибшие и раненые. Он отметил, что "и так понятно, с кем мы имеем дело", ведь россиянам "все равно куда бить". Зеленский добавил, что эти события в частности показывают, что Украине нужно защищаться, а для этого необходимы средства противовоздушной обороны.