россия цинично атаковала порт Одессы: все, что об этом известно, и как реагирует мир

россия около 11 часов утра 23 июля атаковала порт Одессы своими ракетами. Взрывов было примерно десяток.

Со временем в Одесской ОВА подтвердили информацию. 24 канал собрал все, что известно об атаке и реакции мира на нее.

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россия нарушила соглашение, не выдержав и суток

оккупанты выпустили сразу четыре ракеты типа "Калибр" по порту. Две из этих ракет попали в цель. Еще две сбили наши силы противовоздушной обороны.

россия таким поступком еще раз доказала, что с ней не стоит иметь дело, доверять или тем более подписывать какие-то важные соглашения. Ведь только накануне в Стамбуле подписали договор о разблокировании украинских портов. Договор был подписан при посредничестве Турции и ООН. Украина с россией никаких соглашений не подписывала. Договоренности стороны закрепили каждый отдельно с представителями ООН и Турции.

Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска. Это сделали, чтобы наше государство имело возможность экспортировать зерно.

В порту как раз было зерно

Прилетевшие в порт ракеты попали в его инфраструктуру. Именно в месте попадания хранилось зерно, которое должны были отправить на экспорт. Собственно, ради этого и заключали такое соглашение.

В Министерстве аграрной политики эту информацию подтвердили. Взамен отказались говорить детали. В частности, не сказали, какое количество украинского зерна попало под атаку россиян. Объяснили это тем, что загруженностью занимается Минфраструктуры.

Это зерно после подписания соглашения планировали отправить на экспорт в ближайшие дни.

Реакция украинского МИД

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что после атаки в порту возник незначительный пожар, который потушили спасатели. Ударная волна повредила дома поблизости. В зернохранилище враг не попал, хотя ракеты направили туда. Раненых пока нет. Значительных разрушений в портовой инфраструктуре также, попали в насосную станцию.

Конечно, Украина не заставила себя ждать с реакцией на такой подлый и циничный удар. Ведь мир должен понимать, с кем мы имеем дело. Спикер МИД Олег Николенко отметил, что россия даже сутки не смогла продержаться после соглашения.

Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна,

– подчеркнул Николенко.

По его словам, Украина подчеркивает, что условия договора необходимо выполнять. То есть экспорт нашего зерна и других сельскохозяйственных товаров по Черному морю должен быть безопасным. Для этого следует использовать три порта: Одессы, Черноморска, а также Пивденного.

Представители ООН, а также Турции должны обеспечить безопасное движение судов по определенному зерновому коридору. Если же условия россия не сдержит, то ответственность за последствия продовольственного кризиса во всем мире будет на ней.

В Одесской ОВА также отреагировали на этот удар. Спикер Сергей Братчук подчеркнул, что это атака не на Одесский порт.

Это удар по всему миру. Украине нужны современные системы ПВО и ПРО,

– сказал он.

Также Братчук подчеркнул, что идти на пляж сейчас опасно, потому что можно легко попасть под ракетный обстрел.

Что говорят у Зеленского

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в ответ на эту атаку заявил, что только вчера Украина смогла достичь договоренностей по экспорту зерна по морю. И уже 23 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту. Он назвал это "российской дипломатической дихотомией".

Также отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на такой циничный обстрел.

На словах ты Лев Толстой, а на самом деле… россия предсказуемо ничтожна. Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление минобороны россии, что украинские порты "опасны для судоходства",

– сказал Подоляк.

По его словам, это еще одно напоминание миру, чего стоят российские так называемые "стремления к миру".

Реакция мира

Генсек ООН Антониу Гуттериш выразил однозначное осуждение подобных ударов по порту Одессы.

Он также подчеркнул, что только вчера, 22 июля, все стороны четко взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующей продукции на мировые рынки,

– сказал он.

Гуттериш подчеркнул, что эти продукты крайне необходимы, чтобы решить глобальный продовольственный кризис и облегчить страдания миллионов людей, нуждающихся в помощи по всему миру. Полное исполнение российской федерацией, Украиной и Турцией обязательно.

В США же предупреждали Украину, что соглашение с россией может обернуться подлостью с ее стороны. Белый дом одобрил соглашение, но предостерег, что все будет зависеть от того, будет ли выполнять россия свои обязательства. Координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби так и сказал, что "дьявол здесь кроется в деталях".

Позитивным называл это соглашение госсекретарь США Энтони Блинкен. Но россия должна прекратить войну во избежание угрозы продовольственной катастрофы.

Теперь международное сообщество должно привлечь россию к ответственности за это соглашение, прекратив ее эффективную блокаду украинских портов и обеспечив, чтобы украинские сельскохозяйственные товары, в том числе зерно, попали на мировые рынки.

– заметил Блинкен.

Решение о разблокировании также приветствовал ЕС. Глава Европейского Совета Шарль Мишель говорил, что глобальная продовольственная безопасность является приоритетом для ЕС.

Я приветствую соглашение о разблокировании Черного моря для украинского экспорта зерна. Это может принести пользу миллионам по всему миру. Строгое выполнение соглашения сейчас имеет чрезвычайно важное значение, чтобы это заработало,

– говорил он.

Также положительно отзывался главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Зеленским также приветствовал соглашение о вывозе зерна из Украины через Черное море и прекращение блокады россии. Он отмечал, что все стороны должны выполнить обязательства.

Министр иностранных дел Лиз Трасс также заявила об ответственности россии по гуманитарному кризису.

Варварское вторжение путина в Украину означает, что некоторые из самых бедных и уязвимых людей в мире рискуют не иметь ничего есть. Жизненно важно, чтобы украинское зерно попало на международные продовольственные рынки,

– подчеркнула она.

Также Трасс подчеркнула, что Путин должен выйти из Украины и забрать войска.

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