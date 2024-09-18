Масштабы впечатляют: пожар на складе боеприпасов в Торопце на спутниковом снимке

Ночью 18 сентября БПЛА атаковали воинскую часть в городе Торопец Тверской области. В сети показали спутниковые снимки пожара.

На опубликованных "Радио Свободой" кадрах видно чрезвычайно сильное задымление. Снимки военной части в Торопце сделаны 16 и 18 сентября соответственно.

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Как пылает склад боеприпасов в Торопце

В Торопце расположен 107 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России.

Снимок за 18 сентября, где видно масштабное задымление, сделан в 11:30 по киевскому времени. Последствия атаки по воинской части масштабные – местные власти даже объявили эвакуацию населения.

На складе хранили примерно 30 тысяч тонн различного типа боеприпасов.

Там была и номенклатура боеприпасов для РСЗО баллистические ракеты, по некоторым данным и северокорейские KN-23, а также зенитно-управляемые ракеты для С-300/С-400. Поэтому и взрыв был достаточно мощным. Было уничтожено большое количество средств поражения, которые используют против Украины,

– отметил Александр Коваленко.

Детонация всего этого оружия была настолько сильной, что, вероятно, спровоцировала землетрясение возле Торопца. Была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 2,8.

Чем мог быть атакован склад в Торопце

Несмотря на все, российские власти традиционно уверяли, что на склад всего лишь якобы упали "обломки дронов". Но на самом деле, по данным украинских СМИ, эту мощную атаку могли совершить с применением более 100 БПЛА.

Но в то же время есть подозрения, что это мог быть и другой тип вооружения.

"Есть много видео очевидцев, в которых можно услышать звук работы реактивного двигателя. Возможно, это были не беспилотники, а украинская "Паляница" или это было какое-то другое наше оружие с реактивным двигателем. Это важно, ведь реактивный двигатель имеет лучшие показатели относительно тяги и мощности, поэтому ее носитель может нести большую боевую часть", – заметил военный эксперт Андрей Крамаров.

К слову, этот удар по складу в Торопце имеет все шансы стать рекордным и войти в историю, говорят аналитики Defence Express. "Возможно, это вообще самый большой склад БК в географически "европейской" части России", – добавляют там.

Спутниковые снимки склада боеприпасов в Торопце: смотрите видео