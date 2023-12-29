Одними из первых попали под обстрел: как Запорожье пережило ракетную атаку

В пятницу, 29 декабря, Россия массированно атаковала украинские города. Запорожье одним из первых попало под обстрел. В 7:24 мониторинговые группы зафиксировали, что вылетел МиГ. В 7:30 в городе прогремел первый взрыв, второй – в 7:47, третий – примерно в 8:30.

За последние несколько дней увеличились атаки на Запорожье. Это 24 Каналу отметила журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

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"Запорожье, наверное, одним из первых попало под массированный обстрел. В 7:24 мониторинговые группы зафиксировали, что вылетел МиГ. В 7:30 у нас раздался первый взрыв. Далее за ним примерно в 7:47. И уже третий громкий взрыв раздался примерно в 8:30", – рассказала журналистка.

Увеличилось количество обстрелов

Алиса Сысоева отметила, что увеличилось количество обстрелов Запорожской области. В последние дни в области есть и раненые, и погибшие, к сожалению. Люди еще до появления официальной информации научились по звуку различать, чем именно атаковали российские оккупанты: баллистикой или крылатыми ракетами.

Депутат Запорожского районного совета подчеркнула, что пока нет официальной информации о том, чем именно враг атаковал Запорожье 29 декабря.

Очень мощные взрывы, которые слышны во всех районах города, когда прилетает баллистика. Поэтому сказать, куда именно попало, сразу нельзя, потому что очень громко. Говорят, это могут быть ракеты Х-22. В последний раз, когда Запорожье обстреливали из баллистики, по нам выпускали именно эти ракеты. Очень похожий звук,

– предположила она.

Жителей Запорожской области призывают соблюдать правила безопасности, спускаться в укрытие или хотя бы соблюдать правила двух стен. Однако, к сожалению, в Запорожье по-прежнему существует большая проблема с укрытиями.

"Не все укрытия готовы для того, чтобы принимать людей. Часть из них вообще закрыта. Это официальная информация, которую подтверждали и по итогам рейдов. Поэтому, к сожалению, не у всех есть возможность оперативно спуститься в укрытие, оно может быть закрыто или непригодно для того, чтобы спрятаться", – добавила Сысоева.

Массированная атака по Украине 29 декабря: главное