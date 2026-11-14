Россияне атаковали Запорожье: 22 пострадавших, в том числе 6-месячный младенец и двое детей

Российская армия 14 ноября нанесла массированный удар по Запорожью. Пострадали 22 человека.

Среди раненых – трое детей, а именно 6-месячный младенец, 2-летняя девочка и 12-летний мальчик. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Какие еще последствия обстрела Запорожья?

В результате вражеских попаданий за разными адресами зафиксированы повреждения фасадов и остекление многоквартирных домов.

Разрушено также учебное заведение. Кроме того, взрывной волной и обломками изуродовано семь легковых автомобилей и дорожное покрытие.

Для ликвидации последствий ЧП на местах ударов были оперативно задействованы все городские экстренные службы.

Последствия обстрела Запорожья / Фото ГСЧС

Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по жилой пятиэтажке в Космическом районе Запорожья. Тогда ранения получили 50 гражданских лиц, среди которых также 8 несовершеннолетних. Также при разборе завалов погиб спасатель – на него упала бетонная плита.