Удар врага по Полтавщине: повреждены несколько многоэтажек, есть пострадавшие

Российские войска в очередной раз ударили по Полтавщине днем 17 июня. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру.

Известно о 9 человек, которые получили ранения. Предварительно, к счастью, обошлось без погибших.

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Что известно о пострадавших в результате удара

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Полтавщины.

Пострадали люди. По состоянию на сейчас известно о 9 человек, которые получили ранения,

– сообщил он.

В частности, повреждены несколько многоэтажных домов. Предварительно, обошлось без жертв. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.