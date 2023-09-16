Несколько вариантов: какое украинское вооружение достигает Крыма

Кроме американских ракет ATACMS, до Крыма может также достать украинское вооружение. В частности, речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Гром-2".

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что именно из этого ОТРК могли атаковать авиабазу "Саки" в Новофедоровке в прошлом году.

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"С такой дальностью они могут отработать и по Керченскому мосту. Они достанут практически из любой части прифронтовой зоны", – отметил Свитан.

На базе проекта "Сапсан" создали несколько комплексов "Гром". Первую версию продали в Саудовскую Аравию, а "Гром-2" должен был остаться в Украине. Его дальность составляет более 500 километров.

Кроме того, до Крыма может долететь украинская крылатая ракета "Нептун" – ее дальность составляет до 280 километров. Как известно, именно им ночью 14 сентября был уничтожен российский комплекс "Триумф" в Евпатории.

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Какая ситуация с ATACMS

В CNN сообщили, что в ближайшее время президент США Джо Байден может принять окончательное решение по ATACMS. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что теперь гораздо большая вероятность, что Украине передадут эти баллистические ракеты, чем раньше.

По мнению Свитана, ими также можно добраться до Крымского моста, если запускать их из Запорожской области. К примеру, из Гуляйполя.

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Керченский мост, временно объединяющий оккупированный Крым с Россией, уже подвергся нескольким атакам. Последняя состоялась 12 августа – тогда минобороны страны-агрессора заявило, что якобы сбили ракету С-200.

Не прекращаются взрывы и на территории Крыма. Так, в результате комбинированной атаки по Севастополю был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Кроме того, украинские военные уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" в Евпатории. Защитники уже не в первый раз наносят удар по таким системам.

– американская баллистическая ракета класса "земля – земля". В зависимости от модификации дальность может достигать 300 километров. Кассетная головная часть позволяет уничтожать большое количество личного состава и техники противника.