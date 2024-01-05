Мощные и грамотные удары по Крыму и Новороссийску: военный обзор от Свитана
Силы обороны Украины поздравили главу ГУР Кирилла Буданова с днем рождения мощным "хлопком". Громко было в Крыму, Новороссийске, а также Челябинске.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что удары по вражеским военным объектам были мощными и грамотными. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал "хлопок" в Крыму, как летчики филигранно доставили ракеты на полуостров.
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Взрывы в Крыму
Свитан отметил, что российская ПВО в Крыму достаточно мощная и очень плотная. Преодолеть ее можно только количеством. Поэтому нужно запускать в Крым по несколько десятков БпЛА, даже пустых, без взрывчатки, которые выполняли бы роль ловушки для ПВО.
Серьезная масштабная атака была 4 января. Севастополь, Саки, Новороссийск. Новороссийск нельзя оставлять. Надо с него начинать. Даже не с Крыма, а именно из Новороссийска, из самых дальних подступов к нашей территории, какими является новороссийский порт, новороссийская бухта,
– заметил полковник запаса ВСУ.
Атака по Новороссийску
По словам военного эксперта, россияне прячут системы ПВО в Новороссийске в жилых кварталах. В действительности у них нет другого выхода, ведь порт и бухта там не приспособлены к размещению пусковых установок. Нашим Силам обороны нужно уничтожать их всюду, где они есть.
"Здесь проблема у россиян. Все то, где есть военные объекты, будет уничтожено. Значит, они должны выселить жителей Новороссийска, к востоку на 30 километров. А лучше сразу за Урал. Это же касается и Белгорода, и всех портов, где могут обслуживаться военные корабли российского черноморского флота", – подчеркнул Свитан.
Сожженный самолет в Челябинске
Как он отметил, ГУР располагает самой большой агентурной сетью в России. Агенты ГУР решили красиво поздравить своего руководителя Кирилла Буданова с днем рождения 4 января и сжечь самолет Су-34, находившийся на аэродроме в Челябинске.
Каждый самолет – это большая проблема для наших лётчиков, для нашего ПВО. Если он уничтожается на земле, это большой плюс для нашей разведки. Спасибо ГУР за столь правильный грамотный подход к решению всех этих вопросов. Еще раз поздравления Кириллу Буданову,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Минобороны России отчиталось, что сбило 40 воздушных целей над Крымом 4 января. Очередной день с очередной ложью.
- Однако, несмотря на "сбитые" цели, в Крыму была уничтожена военная часть оккупантов. В частности, там был поражен пункт управления.
- На эту атаку иронически отреагировал командующий Воздушными Силами Олещук. Он выложил отрывок из российского фильма, где один из актеров отмечает, что "замаскированный командный пункт уничтожен".