Это будет мощно, – Подоляк объяснил, почему под ударом именно российские НПЗ

Россия построила эффективную экономику с учетом возможной самоизоляции. Если уничтожать российские заводы, где перерабатывают нефть, оккупанты не смогут в полном объеме их восстановить из-за санкций.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что также разрушение нефтеперерабатывающих заводов будет иметь существенные влияния на другие отрасли. А они, свою очередь, будут влиять на социальные и финансовые возможности.

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Из-за ударов по НПЗ в России будет возникать все больше проблем

Подоляк подчеркнул, что все ресурсы, которые россияне производят на НПЗ, идут непосредственно на войну: заправку самолетов, стратегической и тактической авиации, бронетехники.

Удары по НПЗ менее эффективны, чем санкции. Но это – дополнительные санкции. Сегодня они менее эффективны. А завтра – будут еще более мощными,

– сказал Подоляк.

Выведенные из строя нефтеперерабатывающие заводы будут иметь социальную нагрузку на государство. Будут возникать нарастающие дефициты на потребительских рынках.

К тому же это будет влиять на психологию россиян. Они будут видеть рост цен и недостаток топлива, а параллельно с этим будут звучать новости, что НПЗ разрушаются.

Россияне шокированы из-за ударов по "Алабуге"

Недавно украинские беспилотники атаковали экономическую зону "Алабуга" в России, попав по НПЗ. 4 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов собрал республиканский форум по энергетике, где также изготавливаются "Шахеды". Он сказал, что их никто не защитит, поэтому они должны сделать это сами. Это привело к шоку в Татарстане.

Подоляк подчеркнул, что вчера россияне вкладывались, имели перспективные предприятия, зарабатывали бешеные деньги. А сегодня мало того, что репутационно они выглядят ничтожно, так их еще и атакуют. То есть война не где-то, как обещали, что "быстренько за три дня порежем в Буче детей, изнасилуем женщин – и после этого все закончится. И мы будем опять же купаться в нефтяном золоте".

Нет, война на территории экономической зоны "Алабуга". И она туда будет приходить все больше и больше. Смотрите, это шок для этнического региона под названием Татарстан. И так же для других экономических зон,

– отметил советник председателя ОПУ.

Далее же продолжает работать накопительный эффект: здесь одни предприятия, там – другие. Впоследствии начинает работу "сарафанное радио". После в игру вступает какой-то глава области и говорит: "Не будем учитывать, что здесь есть какие-то системы ПРО. Их практически нет. Они ничего не могут делать. Давайте подумаем, как будем защищаться от атак неизвестных дронов или от других средств поражений".

И это прекрасно. И это то, о чем я всегда говорю. Это – психология. Так, хотелось бы быстрее, больше и масштабнее. Единственное, чего я хочу, – это существенное масштабирование разрушения инфраструктуры войны на территории России,

– констатировал Михаил Подоляк.

Дроны впервые атаковали российские предприятия в Татарстане