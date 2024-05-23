Решение в процессе: что заставит США разрешить Украине бить по России

Сейчас крайне остро встал вопрос нанесения ударов американским оружием по местам на территории России, откуда агрессор осуществляет атаки. Кардинальных сдвигов, к сожалению, пока нет, но постепенно позиция американских политических элит становится более снисходительной.

В частности, подают надежду заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена и спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В эфире 24 Канала политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский сказал, при каком условии США могут одобрить атаки по России американским оружием.

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"Решение еще в воздухе"

По мнению эксперта-международника, сейчас все идет к тому, что скептическая позиция Соединенных Штатов изменится. Однако многое будет зависеть от того, как будет разворачиваться летняя кампания, как Вооруженные Силы Украины смогут удерживать фронт и пользоваться, в частности американским оружием.

В Конгрессе все смешалось и каждый депутат имеет свое мнение, но факт остается фактом – никаких ограничений Конгресс не накладывал. Здесь мы сталкиваемся с позицией Белого дома, когда советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается своей идеи контролируемой эскалации,

– сказал Шеренговский.

По состоянию на сейчас в Белом доме еще нет принятого решения, поэтому позиция даже Энтони Блинкена достаточно плавающая. Однако западные журналисты пишут о том, что во время недавнего визита в Киев его позиция изменилась и он уже больше поддерживает тот шаг, чтобы позволить Украине наносить удары по крайней мере по приграничным российским территориям.

Я думаю, что мы можем вполне доверять таким заявлениям. Судя по официальным заявлениям можно понять, что решение еще в воздухе, его еще нет на столе Белого дома. Однако госсекретарь выступает за, так же как часть Пентагона,

– добавил эксперт-международник.

Вероятнее всего, открытой позиции не будет, но будет мягкая завуалированная форма.

Позиция американских политиков постепенно меняется

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США все же должны позволить украинцам вести войну с Россией так, как они считают нужным. По его словам, попытки контролировать усилия Украины "на микроуровне" – это "не очень хорошая политика" для США.

Мы видели эволюцию изменения его позиции и мыслей. Думаю, что мы будем слышать от него еще больше заявлений в пользу Украины. Он явно превращается в одного из таких, кто поддерживает Украину и его позиция достаточно четкая,

– отметил Шеренговский.

Он добавил, что пока не сложатся все пазлы, пока со стороны администрации Байдена не будет звучать четких сигналов, пока Пентагон не даст четкого сигнала, ближайшее время мы будем видеть такие игры.

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