Важно не их количество: какова цель ударов по территории России
Удары по России продолжаются. Хотя дроны имеют незначительное количество взрывчатого вещества, они достигают целей и наносят урон врагу.
Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь сказал 24 Каналу, что интенсивность атак по стране-агрессору будет увеличиваться.
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"Удары не всегда можно измерять объемом взрывчатого вещества. Здесь высокоточность имеет значение, а также какую цель выбирают", – подчеркнул Самусь.
Атаки направлены прежде всего на российские объекты военной инфраструктуры, например аэродромы и заводы. Цель таких ударов очевидна – лишить врага возможностей вести войну против Украины.
Кроме того, постоянные взрывы важны еще и тем, что создают неприемлемую ситуацию для российских граждан. Таким способом люди будут осознавать всю обузу жизни в стране, которая начала неспровоцированную войну против другой.
Ударов будет больше
"Это постоянный процесс, интенсивность которого будет наращиваться, поскольку Украина будет гораздо больше инвестировать в разработку и производство дронов", – отметил Самусь.
Как известно, в феврале Украина и Турция заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Уже в начале июля в нашей стране начали строительство завода Bayraktar, где будут производить беспилотники Bayraktar TB2, Akıncı и других типов. Работы планируют завершить к 2025 году.
Что происходит в Курске: последние новости
- Утром 24 сентября украинский дрон атаковал здание ФСБ в Курске. Оттуда к ближайшей точке на украинской границе – около 90 километров.
- В тот же день произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе возле курского аэродрома. Источники в разведке отметили, что было прямое попадание в здание.
- Уже 25 сентября под ударом оказалась здание российского МВД в Курске. Несмотря на подтверждение попаданий, россияне говорят, что их ПВО "сработала".