Первые эшелоны проходят без проблем: как украинским дронам удается преодолевать российскую ПВО

Украинские дроны регулярно прорывают первые эшелоны российской ПВО. Очевидно, что оккупанты не имеют достаточно зенитных ракетных комплексов, чтобы перекрыть все направления.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что украинские дроны преимущественно пробивают первые эшелоны ПВО. Оккупантам добираются к ним не в Белгородской или Курской области, а уже дальше на территории России. И то не всегда успешно.

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Россия имеет проблемы с ПВО

Как отметил Шарп, после прорыва первых рубежей противовоздушной обороны дальше все зависит от того, есть ли где-то сосредоточены локальные узлы обороны, которые защищают определенные объекты, и качественно ли сработают сами беспилотники.

России не хватает систем ПВО. И также не хватает эффективного системного противодействия угрозам. Они пытаются делать РЭБы, ЗРК, но с переменным успехом. Если беспилотники таки прорываются вглубь территории России, то уже создают проблемы,

– подчеркнул Шарп.

Здесь перед оккупантами становится дилемма. Они могут снять с фронта различные ЗРК, чтобы, к примеру, дополнительно прикрыть Санкт-Петербург, но тогда они становятся более уязвимыми на определенном участке фронта. Также это создает проблемы и в других сферах.

Эта "война дальней руки" – она во многом и за то, чтобы враг нарушал свои планы. К примеру, чтобы ПВО работало эффективно, нужно выделять больше средств на обучение личного состава; делать больше ракет и тому подобное. Эти средства, условно, можно было потратить на сухопутные силы. Но они пойдут на защиту какого-то там Новгорода. Такой эффект тоже есть,

– сказал Шарп.

Кроме того, точные удары – это существенный бонус таких операций. Очевидно, что все эти беспилотники летят по объектам, которые являются важными для военно-промышленного комплекса и экономики России.

Взрывы в России: кратко