Выжидали момент: какие 2 цели имеют удары украинских сил по арсеналам врага
Украина в последнее время сосредоточила внимание на ударах по арсеналам врага на российской территории. ВСУ ждали появления таких возможностей, а также успешно воспользовались ошибками противника.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что в целом Силы обороны продолжают свою стратегию по ослаблению возможностей врага. Однако меняются ее цели и элементы, в соответствии с актуальной ситуацией.
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Мощно достаем россиян
Удары украинских защитников по российским складам с вооружением имеют 2 цели:
- уничтожать баллистику для того, чтобы уменьшать возможности врага для ударов этими типами ракет;
- уничтожать снаряды, мины, гранаты, стрелковое оружие и патроны – все, что хранится на вражеских складах.
Удары по складам происходят именно сейчас, потому что Украина ждала, пока заполнятся арсеналы – пока туда подвезут новое вооружение. На этих складах нет постоянно стопроцентной заполненности, потому что продолжается война и Россия использует чрезвычайно большие объемы боеприпасов. Это постоянное движение. Поэтому мы выжидали момент, когда арсеналы будут пополнены,
– объяснил военный эксперт.
В то же время выросли способности украинских сил и перед ними враг стал более уязвимым. Благодаря этому и тому, что наши военные проводят все более сложные атаки, по мнению Мусиенко, ВСУ мощно достают россиян.
Кроме того, происходит ослабление врага с точки зрения его системы ПВО благодаря изучению украинской разведкой их расположения и использования. Это позволило поймать момент, когда россияне подвезли боеприпасы.
Это не помогло
"Также это может быть ошибка самих россиян, ведь на складе в Торопце не предусматривалось хранение боеприпасов только под землей – там был арсенал и на открытом воздухе. Россияне не прогнозировали, что по их территории будут наносить удары", – объяснил он.
К тому же россияне, наверняка рассчитывали, что эти снаряды будут храниться на складах не долго, потому что их должны были развозить в районы боевых действий.
Сейчас, по словам военного эксперта, враг будет делать выводы. Наскоро он придумал уменьшать количество таких складов и размещать их в лесах. Россияне создают условия для временного хранения боеприпасов, засыпают их щебнем, а сверху – песком. Они планируют создать много таких арсеналов.
Противник надеется, что в хвойных лесах эти арсеналы будут менее заметны, но в Содатском склад был расположен именно в лесу. Поэтому это не помогло,
– отметил Александр Мусиенко.
Удары ВСУ по российским арсеналам
- Из-за удара 7 сентября по складу с боеприпасами в селе Солдатское был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Острогожском районе Воронежской области. Склад пылал и детонировал с такой мощью, что из Содатского эвакуировали местных жителей.
- Ночью 18 сентября в городе Торопец в Тверской области под ударом оказался российский арсенал. Там также были мощные взрывы, из-за чего была объявлена эвакуация. На складе предположительно хранились ракеты для "Град", С-300 и С-400, а также баллистические ракеты к "Искандер" и северокорейские KN23.
- Также удар по складу оружия россиян произошел 21 сентября в районе Тихорецка Краснодарского края. Был атакован один из крупнейших арсеналов России "Тихорецк", где возможно хранились 2 тысяч тонн боеприпасов.