Из-за точных ударов ВСУ россияне в Херсонской области пытаются спрятаться между гражданскими, – активист
ВСУ точно уничтожают склады и командные пункты российских военных в Херсонской области. Поэтому оккупанты располагаются между жилыми домами, чтобы спрятаться за гражданскими.
Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал о нескольких ударах ВСУ по расположению россиян.
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По его словам, оккупанты отходят южнее, чтобы скрыться от украинских военных.
Они пытаются найти новые укрытия поближе к мирному населению, ведь понимают, что Украина не будет бить по объектам, где есть риск для граждан,
– объяснил Молчанов.
Так, от недавнего удара по складам в оккупированной Новой Каховке, который российские власти назвали "взрывами селитры", частично пострадал жилой сектор, там от ударной волны вынесло окна. Десятки людей получили ранения от обломков.
"Оккупанты сейчас используют это в своей пропаганде, пытаясь подать эту ситуацию так, будто "Украина уничтожает своих граждан". Однако нет никаких подтверждений тому, что кто-то из украинцев погиб там", – сообщил активист.
Он добавил, что в случае других ударов ВСУ по российским складам нет пострадавших среди мирных граждан, но россии же не нужны факты, им нужна только картинка.
Молчанов о ситуации на Херсонщине и ударах по складам оккупантов:
Удары ВСУ по складам россиян в Херсонской области: последние новости
- Сергей Хлань сообщил, что последние две недели в Новой Каховке практически каждый день раздаются взрывы. В отличие от оккупантов, украинские военные бьют по складам врага, а не по гражданским.
- Так, вечером 11 июля в Новой Каховке прогремели взрывы на вражеском складе, в частности возле Каховской гидроэлектростанции. Оказалось, что ВСУ попали в один из российских складов, на котором находилось более 40 бензовозов.
- В ответ оккупанты заявили, что в Новой Каховке якобы "детонирует селитра". В Офисе Президента констатировали окончание "пьяного пафоса" россиян и назвали заявление о "селитре" абсурдным.
- 13 июля в оперативном командовании "Юг" информировали, что ВСУ совершили атаки на скопление сил врага в Чкалово, а также на склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке.
- Очередные взрывы в Новой Каховке прогремели вечером 13 июля. Сообщалось, что ВСУ "минуснули" склад БК оккупантов. Впоследствии в ОК "Юг" подтвердили удар ВСУ по двум пунктам управления российских войск и посадочной площадке в Новой Каховке.
- Поздно вечером 14 июля ВСУ накрыли огнем оккупантов в Новой Маячке Херсонской области. В помещении бывшего детского санатория враг обустроил себе штаб и казармы.
- Вооруженные Силы Украины также 18 июля нанесли удар по складу врага во временно оккупированной Новой Каховке. Также нашим военным удалось уничтожить вражескую базу в Бериславе.