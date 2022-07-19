Из-за точных ударов ВСУ россияне в Херсонской области пытаются спрятаться между гражданскими, – активист

ВСУ точно уничтожают склады и командные пункты российских военных в Херсонской области. Поэтому оккупанты располагаются между жилыми домами, чтобы спрятаться за гражданскими.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал о нескольких ударах ВСУ по расположению россиян.

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По его словам, оккупанты отходят южнее, чтобы скрыться от украинских военных.

Они пытаются найти новые укрытия поближе к мирному населению, ведь понимают, что Украина не будет бить по объектам, где есть риск для граждан,

– объяснил Молчанов.

Так, от недавнего удара по складам в оккупированной Новой Каховке, который российские власти назвали "взрывами селитры", частично пострадал жилой сектор, там от ударной волны вынесло окна. Десятки людей получили ранения от обломков.

"Оккупанты сейчас используют это в своей пропаганде, пытаясь подать эту ситуацию так, будто "Украина уничтожает своих граждан". Однако нет никаких подтверждений тому, что кто-то из украинцев погиб там", – сообщил активист.

Он добавил, что в случае других ударов ВСУ по российским складам нет пострадавших среди мирных граждан, но россии же не нужны факты, им нужна только картинка.

Молчанов о ситуации на Херсонщине и ударах по складам оккупантов:



Удары ВСУ по складам россиян в Херсонской области: последние новости