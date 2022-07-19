Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів про кілька ударів ЗСУ по розташуванню росіян.

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За його словами, окупанти відходять південніше, щоб сховатися від українських військових.

Вони намагаються знайти нові сховища ближче до мирного населення, адже розуміють, що Україна не буде вражати об’єкти, де є ризик для громадян,

– пояснив Молчанов.

Так, від нещодавнього удару по складах в окупованій Новій Каховці, який російська влада назвала "вибухами селітри", частково постраждав житловий сектор, там від ударної хвилі винесло вікна. Десятки людей отримала поранення від уламків.

"Окупанти зараз використовують це в своїй пропаганді, намагаючись подати цю ситуацію так, ніби "Україна знищує своїх громадян". Проте немає жодних підтверджень про те, що хтось з українців загинув там", – повідомив активіст.

Він додав, що в інших ударах ЗСУ по російських складах немає постраждалих серед мирних громадян, але росії ж не потрібні факти, їм потрібна лише картинка.

Молчанов про ситуацію на Херсонщині та удари по складах окупантів:



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