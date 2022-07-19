Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів про кілька ударів ЗСУ по розташуванню росіян.
До теми Через вдалу роботу херсонських партизанів росіяни не анонсують візити кураторів, – активіст
За його словами, окупанти відходять південніше, щоб сховатися від українських військових.
Вони намагаються знайти нові сховища ближче до мирного населення, адже розуміють, що Україна не буде вражати об’єкти, де є ризик для громадян,
– пояснив Молчанов.
Так, від нещодавнього удару по складах в окупованій Новій Каховці, який російська влада назвала "вибухами селітри", частково постраждав житловий сектор, там від ударної хвилі винесло вікна. Десятки людей отримала поранення від уламків.
"Окупанти зараз використовують це в своїй пропаганді, намагаючись подати цю ситуацію так, ніби "Україна знищує своїх громадян". Проте немає жодних підтверджень про те, що хтось з українців загинув там", – повідомив активіст.
Він додав, що в інших ударах ЗСУ по російських складах немає постраждалих серед мирних громадян, але росії ж не потрібні факти, їм потрібна лише картинка.
Молчанов про ситуацію на Херсонщині та удари по складах окупантів:
Удари ЗСУ по складах росіян на Херсонщині: останні новини
- Сергій Хлань повідомив, що останні два тижні в Новій Каховці практично щодня лунають вибухи. На відміну від окупантів, українські військові б'ють по складах ворога, а не цивільних.
- Так, ввечері 11 липня у Новій Каховці пролунали вибухи на ворожому складі, зокрема біля Каховської гідроелектростанції. Виявилося, що ЗСУ поцілили в один з російських складів, на якому перебувало понад 40 бензовозів.
- У відповідь окупанти заявили, що в Новій Каховці буцімто "детонує селітра". В Офісі Президента констатували закінчення "п'яного пафосу" росіян та назвали заявили про "селітру" абсурдною.
- 13 липня в оперативному командуванні "Південь" інформували, що ЗСУ здійснили атаки на скупчення сил ворога у Чкаловому, а також складу російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці.
- Чергові вибухи в Новій Каховці пролунали ввечері 13 липня. Повідомлялося, що ЗСУ "мінуснули" склад БК окупантів. Згодом в ОК "Південь" підтвердили удар ЗСУ по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику в Новій Каховці.
- Пізно ввечері 14 липня ЗСУ накрили вогнем окупантів у Новій Маячці, що на Херсонщині. У приміщенні колишнього дитячого санаторію ворог облаштував собі штаб і казарми.
- Збройні Сили України також 18 липня завдали удару по складу ворога в тимчасово окупованій Новій Каховці. Також нашим військовим вдалося знищити ворожу базу в Бериславі.