Удивительные фото Словении, которые завлекают туристов посетить страну

Румынский фотограф Аурел Падурару вместе с семьей посетил Словению. Художник был поражен красотой природы и цветов, которые он увидел во время отдыха.

В поездку Аурел Падурару взял жену и 3-летнего ребенка. Вся семья была в восторге от увиденной красоты природы. Семья каждое утро просыпалась, чтобы увидеть рассвет на побережье и провожала солнце, любуясь красотой цветов.

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Горы и береговая линия предстали на снимках румынского фотографа сказочными.

"За 8 дней я в фотографиях охватил всю страну и сумел посетить места, где мало кто из туристов был. Я запомню Словению на всю свою жизнь, потому что я чувствую, что эта страна стала частичкой моего сердца", – рассказал Аурел Падурару.