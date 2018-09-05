УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился пересмотреть правило выездного гола в еврокубках.

Об этом заявил директор организации соревнований УЕФА Джорджо Маркетти. По его словам, тренеры уверены, что вес гола, забитого на выезде, теперь не столь значительный, как это было раньше.

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"Тренеры считают, что забить в гостях уже не так сложно, как в прошлом, поэтому убеждены, что правило необходимо пересмотреть, что мы и сделаем", – признался функционер.

Отметим, что результативность на выезде было введено в Кубке европейских чемпионов в 1965 году. Согласно этому правилу, если по итогам двухматчевого противостояния зафиксирован ничейный результат, победителем пары становится команда, забившая больше мячей в гостевом матче.

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