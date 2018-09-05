12:11
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках

66 Читати новину українською
УЕФА
УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился пересмотреть правило выездного гола в еврокубках.

Об этом заявил директор организации соревнований УЕФА Джорджо Маркетти. По его словам, тренеры уверены, что вес гола, забитого на выезде, теперь не столь значительный, как это было раньше.

Читайте также: На новой форме сборной по футболу красуется надпись "Слава Украине": фото

"Тренеры считают, что забить в гостях уже не так сложно, как в прошлом, поэтому убеждены, что правило необходимо пересмотреть, что мы и сделаем", – признался функционер.

Отметим, что результативность на выезде было введено в Кубке европейских чемпионов в 1965 году. Согласно этому правилу, если по итогам двухматчевого противостояния зафиксирован ничейный результат, победителем пары становится команда, забившая больше мячей в гостевом матче.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Спорт Футбол УЕФА
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
Mundo Deportivo: ФИФА фальсифицировала жеребьевку ЧМ-2014. ВИДЕО
 9 декабря 2013 , 14:05
Львовские ультрас пожелали агрессору подавиться территориями Украины. ВИДЕО
 10 сентября 2014 , 15:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук