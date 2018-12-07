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      УЕФА не разрешил "Арене Львов" принимать игру "Шахтера": названы причины

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      Арена Львов
      Арена Львов / UA-Football

      Стали известны причины, почему донецкий "Шахтер" не сыграет матч 6-го тура Лиги чемпионов против французского "Лиона" на "Арене Львов", которая является резервным стадионом клуба.

      Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас в своем Twitter сообщил, что стадион не соответствует определенным требованиям.

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      "Для тех, кто до сих пор не понимает, почему местом проведения матча с Лионом УЕФА не выбрал Львов: на тамошней арене нет Goal-Line Technology, а ее установка занимает около недели – это во-первых. Во-вторых, были большие замечания относительно качества поля, которое, мягко говоря, в запущенном состоянии", – написал Бурбас.

       

       

      Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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