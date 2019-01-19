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      УЕФА представил яркий мяч для матчей плей-офф Лиги чемпионов: фото

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      УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов
      УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов

      В УЕФА представили новый мяч, которым команды будут играть в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

      Об этом организация сообщила в своем Twitter.

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      Дизайн круглого выполнен в горячих, оранжево-красных цветах, посвященных мадридскому стадиону "Ванда Метрополитано", который 1 июня примет решающий матч турнира.

      Напомним, что первые матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/19 стартуют уже 12 февраля.

      Путевки в четвертьфинал турнира будут разыграны в следующих парах: "Манчестер Юнайтед" (Англия) – ПСЖ (Франция), "Рома" (Италия) – "Порту" (Португалия), "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Аякс" (Голландия) – "Реал" (Испания), "Лион" (Франция) – "Барселона" (Испания), "Ливерпуль" (Англия) – "Бавария" (Германия), "Шальке" (Германия ) – "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия).

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      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА
      Источник: 24 Канал
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