УЕФА строго наказал "Славию" за поведение болельщиков в матче против "Динамо"

Пражская "Славия" за скандирование чешских болельщиков во время игры квалификации Лиги чемпионов с "Динамо" оштрафована на 66 тысяч евро.

В частности, чешские болельщики выкрикивали: "УЕФА – мафия", сообщает издание Sport.cz.

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Кроме того, отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА дополнительно рассмотрит и даст оценку поведению руководителей "Славии" после матча против киевского клуба, которые позволили себе нелицеприятные высказывания в адрес польского арбитра Даниэла Стефаньски и официальных лиц УЕФА, в том числе вице-президента Григория Суркиса.

Напомним, после матча с Динамо председатель правления Славии Ярослав Тврдик обвинил Григория Суркиса, который занимает должность вице-президента УЕФА, в том, что он повлиял на судейство, и ему стоит уйти в отставку.

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