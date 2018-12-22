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      УЕФА выплатит рекордные призовые участникам Евро-2020: названа сумма

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      Стали известны призовые на Евро-2020
      Стали известны призовые на Евро-2020

      Стала известна сумма призовых сборным, которые сыграют в финале Евро-2020.

      УЕФА выплатит суммарно 731 млн евро в качестве призовых участникам ЧЕ-2020 года, сообщает официальный сайт союза.

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      Каждый участник чемпионата Европы получит не менее 9,25 млн евро. Во время группового этапа команда будет получать за победу – 1,5 млн евро, за ничью – 750 тысяч евро.

      За выход в плей-офф розыгрыша каждая сборная получит по 2 млн евро, за выход в четвертьфинал – 3,25 млн евро, в полуфинал – 5 млн евро. Финалист турнира получит 7 млн ​​евро призовых, победитель континентального первенства – 10 млн евро.

      Таким образом, победитель Евро-2020 в случае трех побед на групповом этапе в сумме может заработать 34 миллиона евро. Стоит отметить, что на Евро-2016 эта сумма составила 27 миллионов евро.

      Напомним, в 2020 году чемпионат Европы впервые пройдет в 12 городах. Матчи турнира будут принимать Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Санкт-Петербург и Рим. Полуфинал и финал чемпионата Европы пройдут в Лондоне.

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      Теги: Спорт Футбол Евро-2020 УЕФА
      Источник: 24 Канал
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