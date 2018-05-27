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Угрожали увольнением и штрафами – как скандальный Гычка мог возглавить Львовскую облбольницу

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Михаил Гычка
Михаил Гычка / 24 Канал

Во Львове общественные активисты выступили против назначения главой Львовской областной больницы Михаила Гычки. Говорят, конкурс был нечестным, а на голосование в облсовете повлияли родственные связи с депутатом Богданом Дубневичем.

Генеральным директором Львовской областной больницы становится ее главный врач. Глава областного совета Александр Ганущин приветствует Михаила Гычку с должностью. Они – из одной фракции. Оба из БПП, а от "порошенковцкв" Гычка получил больше всего голосов.

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И обоих считают людьми одиозных братьев Дубневичей в областной Раде. Ганущин с Дубневичами работал. А Гычка – родственник, и этим гордится. Его сын, к слову, который в 2017 году входил в пятерку самых богатых врачей Украины, женат на дочери Богдана Дубневича.

"Так что мы не должны дружить? И как может влиять на мою должность сват Дубневич?" – прокомментировал Михаил Гычка.

"Может", – считают активисты 15 общественных организаций, обратившихся к облсовету с простестом против назначения Гычки.

У меня есть такая информация, что некоторые руководители департаментов, я думаю, что по указанию сверху, угрожали областным депутатам увольнением с работы и наложением различных штрафных санкций, и таким образом была продавленна кандидатура Гычки,
– рассказал председатель общественного движения "Европейский город" Богдан Рабешко.

Депутаты в этом вопросе действительно продемонстрировали невероятную солидарность. Не голосовали только "Самопомич" и "Свобода". А вот фракция "Гражданская позиция", которая позиционирует себя как оппозиционная вдруг отдала 6 голосов за кандидата от власти. Заместитель председателя облсовета Владимир Горняк говорит, что воздержался, а его однопартийцы проголосовали, потому что Михаил Гычка освободил кресло председателя депутатской комиссии по вопросам здравоохранения. Его он занимал и одновременно руководил больницей.

Должность председателя комиссии дает доступ к распределению областных средств между медицинскими учреждениями Львовщины. Достанется ли она "Гражданской позиции", станет известно на следующей сессии 5 июня. Единственным конкурентком Гычки была его бывшая заместитель – Наталья ван Доеверен. Однако комиссия сняла ее с конкурса, мол, за неимением документов. Сейчас врач убеждена – конкурса как такового и не было.

Весь состав комиссии подбирался таким образом, чтобы обеспечить тот результат, который был поставлен перед составом комиссии, а именно – проведение на эту должность единственного безальтернативного кандидата,
– заверила бывшая заместитель главного врача областной больницы Наталья ван Доеверен.

Между тем, Гычка за 8 лет в должности главного врача фигурировал не в одном скандале, говорят активисты.

"Львовская областная клиническая больница закупает медицинские препараты просто без тендера по завышенным ценам, то есть на сегодня мы говорим о 80 с чем-то миллионах гривен, которые тратятся на закупку при том, что на рынке есть другие юридические лица, которые продают аналогичные медицинские средства например за 50 миллионов гривен", – отметила глава подразделения "Объединение адвокатов", предоставляющих бесплатную помощь, Валерия Коломиец.

Сам Гычка объясняет: все потому, что частная компания подарила больнице 56 аппаратов искусственных почек. Поэтому комплектующие теперь надо покупать только у этой фирмы по ценам, которые ставит производитель.

Я всегда предлагаю, пусть все фирмы строят свои центры предоставления почечной помощи, заместительной почечной терапии, ставят свои машины, ставят свои водоочистители, и мы у них будем покупать услуги,
– сказал главный врач областной больницы, депутат Михаил Гычка.

Михаила Гычку выбрали на должность 15 мая и подписали с ним пятилетний контакт. Врач говорит, на сегодня не намерен что-то менять в больнице, прежде всего хочет завершить ремонт в родильном отделении.

Теги: Новости Украины Коррупция Медицина Новости Львова
Источник: 24 Канал
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