Уютная пекарня и теплицы: на Львовщине за средства Евросоюза женщины развивают свой бизнес

На Львовщине люди развивают туристическую инфраструктуру за деньги Евросоюза. 14 сел одной из объединенных территориальных общин получили грант почти в миллион евро на экономическое развитие. За эти деньги создали собственный бренд – Cowboyky.

20 лет назад Светлана из поселка Дешичи имела собственную пекарню. Впрочем, со временем дело стало убыточным, поэтому ее пришлось закрыть.

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Когда же их община получила деньги от Евросоюза, женщина предложила основать школу пекарских мастер-классов. Еженедельно искусству выпекания хлеба и пирожных обучает десятки деток.

Этот проект – это мое удовольствие, я себя нашла в нем. Я люблю работать с хлебом, с выпечкой,

– призналась владелица пекарни Светлана Савка.



Светлана Савка обучает искусству выпекания хлеба и пирожных обучает десятки деток

В соседнем селе Новое Мисто Светлана Бегей построила тепличные туннели. Выращивать на трех участках женщина планирует итальянские сорта клубники и зелень.

Уже подходили 10 человек, которые хотели бы трудоустроиться, ведь большая потребность в этом есть в селе,

– добавила Светлана Бегей.

Проект Cowboyky реализуют в рамках инициативы "Мэры за экономический рост". Он стартовал в 2018 году и рассчитан на 3 года. Новомистской ОТГ Евросоюз выделил 900 тысяч евро. Созданные за грант предприятия помогут трудоустроить минимум 50 жителей, треть из которых – женщины.

Финальный результат реализации грантовых денег в рамках проекта Cowboyky Новомистская ОТГ презентует в следующем году.