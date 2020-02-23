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      Уютная пекарня и теплицы: на Львовщине за средства Евросоюза женщины развивают свой бизнес

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      На Львовщине люди развивают туристическую инфраструктуру за деньги Евросоюза. 14 сел одной из объединенных территориальных общин получили грант почти в миллион евро на экономическое развитие. За эти деньги создали собственный бренд – Cowboyky.

      20 лет назад Светлана из поселка Дешичи имела собственную пекарню. Впрочем, со временем дело стало убыточным, поэтому ее пришлось закрыть.

      Важно! Евросоюз не смог принять бюджет, в котором должен выделить деньги Украине

      Когда же их община получила деньги от Евросоюза, женщина предложила основать школу пекарских мастер-классов. Еженедельно искусству выпекания хлеба и пирожных обучает десятки деток.

      Этот проект – это мое удовольствие, я себя нашла в нем. Я люблю работать с хлебом, с выпечкой,
      – призналась владелица пекарни Светлана Савка.


      Светлана Савка обучает искусству выпекания хлеба и пирожных обучает десятки деток

      В соседнем селе Новое Мисто Светлана Бегей построила тепличные туннели. Выращивать на трех участках женщина планирует итальянские сорта клубники и зелень.

      Уже подходили 10 человек, которые хотели бы трудоустроиться, ведь большая потребность в этом есть в селе,
      – добавила Светлана Бегей.

      Проект Cowboyky реализуют в рамках инициативы "Мэры за экономический рост". Он стартовал в 2018 году и рассчитан на 3 года. Новомистской ОТГ Евросоюз выделил 900 тысяч евро. Созданные за грант предприятия помогут трудоустроить минимум 50 жителей, треть из которых – женщины.

      Финальный результат реализации грантовых денег в рамках проекта Cowboyky Новомистская ОТГ презентует в следующем году.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Новости Львова Бюджет Деньги Евросоюз
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