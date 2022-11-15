В Антарктиде появились указатели расстояния до Херсона и Бучи

Возле станции "Академик Вернадский" появились указатели с направлением и расстоянием до городов-героев Херсона и Бучи. Даже в Антарктиде, за 15 тысяч километров, знают, что эти города – украинские, как бы российские оккупанты не мечтали о другом.

Украинские города – в Антарктиде

Наши полярники сделали все, чтобы сразу было понятно, куда указывают эти таблички, их покрасили в цвета украинского флага. Кроме того, на указателе Херсона есть и традиционный арбуз.

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Кроме этих многострадальных городов на специальном столбе возле станции есть указатели других населенных пунктов, украинских и зарубежных, из которых родом полярники или имеющие для них символическое значение. Херсон и Буча оказались в компании Киева, Черкасс, Харькова, Винницы, Парижа, Токио, Сиднея и других. В апреле 2022 года появился и указатель на Измаил – его в честь родного города установили моряки украинского исследовательского судна "Ноосфера" во время его первого рейса.



В Антарктиде появились "Херсон" и "Буча" / Фото станции "Академик Вернадский"

Если знак Херсона установили в честь его возвращения домой, табличка Бучи появилась там в день рождения бучанца Евгения Прокопчука, который был системным администратором 25-й украинской арктической экспедиции, а с началом полномасштабной войны пошел защищать Украину на фронт.

Полярники планируют добавить на столб названия других городов, героически противостоявших врагу. Вместе с тем некоторые знаки декоммунизируют – так "Кировоград" станет "Кропивницким", а в названиях Винницы и Одессы, написанных латиницей, изменят транслитерацию на украинский.

Освобождение Херсона: что известно

После 8 месяцев оккупации над Херсоном снова взвился украинский флаг. Вооруженные Силы Украины вошли в город 11 ноября. Местные встречали их объятиями, слезами, национальной символикой и криками "Слава Украине!"

Украинские защитники сразу начали зачистку города, ведь там до сих пор осталась какая-то часть оккупантов, в том числе и переодетых в гражданское. Кроме того, покидая правый берег, россияне обильно его заминировали, поэтому сейчас там работают саперы и взрывотехники.

Чтобы зачистка прошла безопаснее для гражданских в Херсоне, ввели комендантский час с 17:00 до 08:00 ежедневно.

Тем временем в деоккупированную Херсонскую область возвращается украинское телевидение, бизнес и мобильная связь.

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