Українські міста – в Антарктиді

Наші полярники зробили все, щоб одразу було зрозуміло, куди вказують ці таблички, адже їх пофарбували у кольори українського прапора. Крім того, на вказівнику Херсона є і традиційний кавунчик.

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Окрім цих багатостраждальних міст на спеціальному стовпі біля станції є покажчики інших населених пунктів, українських та закордонних, з яких родом полярники або які мають для них символічне значення. Тож Херсон та Буча опинилися в компанії Києва, Черкас, Харкова, Вінниці, Парижа, Токіо, Сіднея та інших. У квітні 2022 року та з'явився і вказівник на Ізмаїл – його на честь рідного міста встановили моряки українського дослідницького судна "Ноосфера" під час його першого рейсу.



В Антарктиді з'явилися "Херсон" та "Буча" / Фото станції "Академік Вернадський"

Якщо знак Херсона встановили на честь його повернення додому, то табличка Бучі з'явилася там у день народження бучанця Євгена Прокопчука, який був системним адміністратором 25-ї української арктичної експедиції, а з початком повномасштабної війни пішов захищати Україну на фронт.

Полярники планують додати на стовп назви інших міст, які героїчно протистояли ворогу. Разом із тим деякі знаки декомунізують – так "Кіровоград" стане "Кропивницьким", а у назвах Вінниці та Одеси, що написані латиницею, змінять транслітерацію на українську.

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Після 8 місяців окупації над Херсоном знову замайорів український прапор. Збройні Сили України зайшли у місто 11 листопада. Місцеві зустрічали їх обіймами, сльозами, національною символікою та вигуками "Слава Україні!".

Українські захисники одразу почали зачистку міста, адже там досі залишилася якась частина окупантів, зокрема і передягнутих в цивільне. Крім того, залишаючи правий берег, росіяни рясно його замінували, тож зараз там працюють сапери та вибухотехніки.

Аби зачистка пройшла безпечніше для цивільних у Херсоні запровадили комендантську годину з 17:00 до 08:00 щодня.

Тим часом на деокуповану Херсонщину повертається українське телебачення, бізнес та мобільний зв'язок.

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