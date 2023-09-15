Украина вернула домой более 50 погибших защитников

Наше государство продолжает процедуру возвращения погибших украинских воинов. В частности, 15 сентября удалось вернуть более 50 тел.

️Украина продолжает возвращать тела погибших защитников из России. На этот раз удалось доставить домой тела 51 погибшего бойца.

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Украина продолжает поиски

️Передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.

В общей сложности за два года работы удалось репатриировать тела 1 832 украинских защитников,

– говорится в сообщении.

Украина будет продолжать поиски и возвращать тела всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость.

В частности, предварительный обмен прошел 4 августа. Тогда удалось вернуть тела павших защитников. Речь идет о 44 человеках, погибших на фронте, защищая Родину.

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