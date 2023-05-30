Все пуски успешны: лётчик-инструктор рассказал, почему россиянам нечего противопоставить Storm Shadow
Украинские защитники умело пользуются британскими ракетами Storm Shadow. Они все добираются до места своего назначения.
Для того чтобы такая ракета британского производства прошла свой маршрут и достигла конечной цели, используется целый комплекс средств. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Как отрабатывают ракеты
Роман Свитан объяснил, что особенности Storm Shadow состоят в том, что они имеют систему позиционирования.
"С этими ракетами идут ракеты ADM-160. В основном с тремя ракетами следует ракета-постановщик препятствий, которая засвечивает на определенный период экраны радаров", – подчеркнул он.
Таким образом радары не видят настоящих ударных ракет и пропускаются, поэтому ракета Storm Shadow действительно хороша.
"Я насчитал уже более десятка успешных пусков и ударов исходя из дальности и мощности взрывов на дальности более 100 километров", – отметил военный эксперт.
По его словам, Украина бы не отказалась от поставки еще определенного количества этих ракет. К тому же у партнеров похожее вооружение: SCALP-EG с дальностью поражения 560 километров и Taurus с наземным стартом.
Роман Свитан объяснил, как работают ракеты Storm Shadow: смотрите видео
Ракеты Storm Shadow: главное
- Великобритания в начале мая сделала официальное заявление о получении Украиной крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил об успехах работы британских ракет. По его словам, они продемонстрировали 100% эффективность в поражении враждебных целей.
- В то же время Россия не может упустить из виду этот момент и постоянно пытается делать громкие заявления о якобы сбитии Storm Shadow. Британцы не расценивают такие сообщения серьезно.