"Однозначно получим": какие возможности появляться летом у ВСУ с применением F-16

Наконец-то вопрос выделения Украине вооружения сдвинулся с мертвой точки, а Воздушные силы ВСУ становятся все ближе к тому долгожданному дню, когда получат первые истребители F-16.

В разговоре с 24 Каналом летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал, какие новые возможности появятся у украинских военных, когда получат самолеты F-16. Заметим, что недавно министр иностранных дел Норвегии пообещал Украине F-16 с новейшим вооружением, которое сможет бить за линией фронта.

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Обеспечивают 100% гарантию

Истребителей F-16 есть много модификаций от блока 20 до 70 – 72. В зависимости от модификации самолета, меняется авионика, то есть дальность действия систем поражения.

Чем новее модифицированный самолет, тем дальше он может видеть и выполнять боевую задачу с помощью ракет,

– отметил Свитан.

Например, в блоке 50 – 52, а именно такой модификации будет часть самолетов, которые получит Украина, дальность поражения ракеты 120D 150 – 180 километров.

Министерство обороны Великобритании 14 апреля сообщило о завершении обучения на истребителях F-16 первых пилотов из Украины. Его украинские летчики осуществляли под руководством ВВС Соединенного Королевства.

По мнению военного эксперта, Воздушные силы ВСУ летом этого года точно получат одну – две бригады F-16. Одна бригада – около 40 самолетов, две – в районе 80 самолетов.

Даже если будет только эскадрилья, то мы с помощью нее сможем по направлениям удерживать на дальности самолеты противника, а это уже обеспечит практически 100% гарантию неиспользования россиянами КАБ,

– сказал летчик-инструктор.

Он убежден, что то количество и модификацию самолетов, которые были обещаны, Украина однозначно получит. А уже в зависимости от времени их поступления и номенклатуры вооружения, которое будет передаваться вместе с самолетами, будут строиться планы по их использованию.

Передача Украине истребителей F-16