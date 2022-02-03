Украина направила государствам запросы о военной помощи, – Резников
3 февраля 2022 , 11:11Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
На фоне возможной угрозы России Украина обратилась к другим государствам. В частности правительство направило партнерам запросы о военной помощи.
Сейчас Украина ожидает ответа от государств. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
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Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале запрос дружественным странам с нашими потребностями. Будем ждать официальные ответы и готовность нам помочь,
– рассказал Резников.
Как государства помогают Украине
- Польша предоставит нашим Вооруженным силам современную модификацию переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасы. Кстати, это оборудование находится на вооружении польской армии только с 2019 года.
- 1 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл уже шестой самолет военной помощи от США. На нем привезли 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.
- Минобороны Чехии предоставит Украине более 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, государство рассматривает возможность отправки своих военных.
- Дания также может предоставить военную технику Украине для защиты от российской агрессии.
- Канада передаст Киеву 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.
- Латвия отправит ВСУ летальное и нелетальное вооружение.
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