Украина направила государствам запросы о военной помощи, – Резников

На фоне возможной угрозы России Украина обратилась к другим государствам. В частности правительство направило партнерам запросы о военной помощи.

Сейчас Украина ожидает ответа от государств. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале запрос дружественным странам с нашими потребностями. Будем ждать официальные ответы и готовность нам помочь,

– рассказал Резников.

Как государства помогают Украине

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