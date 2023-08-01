Увеличили производство в 2 раза: Свитан оценил ракетные запасы России

Враг стал чаще обстреливать территорию Украины. Только за последние сутки оккупанты атаковали Кривой Рог, Херсон, Харьков, Краматорск.

Интенсивность обстрелов оккупантов может быть связана с увеличением количества производства ракет. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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У Украины есть механизм поражения российских ракет

Враг сейчас восстанавливает неприкосновенный запас ракет, который потратил за прошлый год, обстреливая Украину.

Россияне сегодня производят ракет больше в 2 раза, чем даже год назад. Однако у них конечное производство. Они могут выпускать все виды ракет – до 100 в месяц,

– подчеркнул военный эксперт.

Некоторые российские ракеты "из колес", непосредственно с производства, отправляют обстреливать Украину. Ведь оккупанты поставили себе задачу каждый день работать по нашей территории.

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"В этом смысле это геноцид украинского народа, потому что оккупанты бьют по жилым застройкам", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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Поскольку количество ракет, производимых оккупантами, конечно, у Украины есть механизм довести до 90 – 95% поражения летающих объектов нашей системой ПВО и прикрыть страну. Других вариантов у Украины нет.

"Но это уже зависит от наших партнеров. Будут ли они готовы поделиться с нами системами ПВО. Однако те жертвы, на которые сейчас идет Украина, должны подвигнуть наших союзников предоставить нам свои системы", – отметил Роман Свитан.

Что известно об обстрелах Украины за минувшие сутки

За прошедшие сутки оккупанты подвергли мощным обстрелам регионы Украины. 31 июля в Кривом Роге в результате попадания разрушена часть девятиэтажки. Из-за попадания в дом четыре человека погибли. А 53 человека ранены, в том числе три ребенка.

Утром 31 июля также начались обстрелы Херсона и области. В центре города погиб коммунальщик и есть раненные. В микрорайоне Корабел 65-летний мужчина получил ранения несовместимые с жизнью. Также из-под завалов в Бериславском районе вытащили тело женщины.

Кроме того, россияне обстреляли Краматорск. Повреждены админздание и предприятие.

А в ночь на 1 августа Харьков был атакован дронами, из-за чего загорелось здание учебного заведения. Также произошло попадание на территории спорткомплекса, что привело к его повреждению. Есть раненый.