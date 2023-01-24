12 стран поддерживают передачу Leopard 2: ABC сообщил, сколько танков ожидает получить Украина
Источник:ABC News
В ходе состоявшейся 20 января встречи международных союзников в формате "Рамштайн" 12 стран поддержали предоставление Украине танков Leopard. Польша и Финляндия уже публично заявили, что готовы предоставить нашему государству эти танки.
К коалиции присоединились также Испания, Нидерланды и Дания. Они готовы предоставить украинским военным часть своих танков.
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Сколько танков получит Украина после согласия Германии
К сожалению, готовности государств-союзников недостаточно для немедленных поставок "Леопардов". Чтобы коалиция стран продолжила рассмотрение этого вопроса, необходимо согласие Германии.
Как страна, где производится военная техника, Германия должна одобрить лицензию на экспорт, если страны хотят поставлять свои танки третьим странам, таким как Украина.
В случае согласования Германией поставок Leopard 2, Украина получит около 100 единиц этой техники от союзников.
Администрация Байдена и другие западные правительства работают над увеличением военного потенциала Украины в преддверии возможной эскалации боевых действий в ближайшие недели или месяцы.
Когда Украина получит Leopard 2
- Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в формате "Рамштайн" заявил, что западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2.
- Позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Германия является той страной, в переговорах с которой наши дипломаты должны "выгрызать" оружие. У министра нет сомнений, что "Леопарды" тоже совсем скоро к нам приедут. Как отметил Кулеба, "мы находимся в финальной стадии по этому вопросу".
- Польша официально пригласила одобрение Германии на поставку Украине танков Leopard 2. Поэтому в ближайшее время следует ожидать новостей по этому вопросу из Варшавы.
- Кстати, недавно 24 Канал опубликовал материал, в котором собраны все самые смешные мемы, высмеивающие несколько "странную" позицию ФРГ по предоставлению ВСУ вооружения.