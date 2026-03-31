Украина может выйти победительницей из войны в Иране, – The Telegraph
- Война с Ираном укрепила Украину, которая научилась воевать в условиях ограниченных ресурсов, и разработала собственную воздушную доктрину.
- Украина создала дешевое оружие, которое теперь хотят приобрести страны Ближнего Востока, и подписала соглашения по безопасности.
Военный историк и автор книг Питер Кэддик-Адамс написал восторженную статью об Украине. В ней говорится, что наше государство очень хорошо "разыграло слабые карты".
В его материале для The Telegraph сказано, что война с Ираном только укрепила Украину. По мнению историка, Украина может стать неожиданным победителем в войне Трампа с Ираном.
Как Украина выиграла от войны в Иране?
Кеддик-Адамс перечисляет проблемы, с которыми столкнулась Украина после начала войны США в Иране. Это прежде всего уменьшение поставок ПВО и выгоды для России от роста цен на нефть. А также угроза для сельского хозяйства.
Война в Иране нарушит летний экспорт Киева кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла и сои, 20 процентов которых покупают страны Персидского залива, а также импорт удобрений на основе аммиака, жизненно важных для роста этих культур. Все это зависит от судоходства, значительная часть которого не может заходить в заблокированный Ормузский пролив или выходить из него,
– говорится в материале.
Но Украина научилась умело воевать в условиях ограниченных ресурсов. Она достает дронами не только фронтовые цели, но и российские НПЗ и заводы по производству оружия.
Кеддик-Адамс удивленно называет это "самой напряженной атмосферой тестирования продуктов в мире". И указывает, что украинцы разработали собственную воздушную доктрину – вместо того, чтобы быть рабами имеющейся.
Он также привел слова генерала Кристофера Каволи, который признал, что Силы обороны тратят меньше ракет к ЗРК Patriot, потому что стреляют точнее. Зато американцы "ставят установку в автоматический режим".
Украина создала дешевое оружие, которое теперь хотят приобрести страны Ближнего Востока. Зеленский уже подписал ряд соглашений.
Киев чрезвычайно ловко разыграл слабые карты, превратив экзистенциальный кризис в свою пользу. Теперь его опыт помогает перераспределить геополитические силы, укрепляя отношения со странами, которые до сих пор относились неоднозначно к экзистенциальной борьбе Украины с Путиным,
– подчеркнул Питер Кеддик-Адамс.
Последние заявления вокруг Ближнего Востока были интересными
Иран обвинил Украину в том, что она участвует в агрессии США и Израиля против Тегерана. Вероятно таким образом режим аятолл готовит почву для возможных ударов по Украине. В украинском МИД напомнили, что ни один украинский ударный дрон не поражал иранскую территорию – в отличие от "Шахедов".
А Владимир Зеленский намекнул, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается усидеть на двух стульях, чем подыгрывает России. Лидер Государства Израиль так и не позвонил украинскому коллеге, хотя просил о помощи в январе 2025 года.