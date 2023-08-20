Реакция была еще в июне: что будет делать Россия после передачи Украине самолетов F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Все ожидают, как отреагирует Россия, но, вероятно, реакции не последует. Страна-агрессорка постоянно "передвигает" так называемые "красные линии".

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Олег Подорожний. Он вспомнил, что еще в начале августа глава МИД России Сергей Лавров заявлял о "ядерной угрозе" самолетов F-16.

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Россия меняет "красные линии"

Олег Подорожный подчеркнул, что в России постоянно делают заявления о так называемых "красных линиях". Еще когда Украине предоставляли противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin, в Кремле вопили, что это чуть ли не "нападение на Россию". Потому особых реакций на F-16 тоже не будет.

Реакция уже была в июне. Россияне уже тогда понимали, что вопросы передачи самолетов либо решаются, либо на финальной стадии, либо это может стать доводом для "пинг-понга с красными линиями". Лавров заявил, что передачу F-16 Россия будет считать эскалацией на ядерном фронте, потому что F-16 могут нести боеголовки,

– сказал он.

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