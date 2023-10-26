"Собьем 2 – 3 бомбардировщика, а другие спрячутся": как F-16 изменят ситуацию на фронте
На днях Алексей Данилов подтвердил, что весной 2024 года Украина получит свои первые F-16 и высказал предположение, что они существенно повлияют на ход боевых действий. Главным образом, западные истребители будут применяться для противовоздушной обороны на линии фронта.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его мнению, будущее получение Украиной F-16 поможет Силам обороны нивелировать одну из самых грозных угроз противника.
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Как эффективнее всего применять F-16
Получение западных самолетов действительно поможет Силам обороны изменить ситуацию на отдельных участках фронта.
"Вероятно, весной Украина получит не меньше эскадрильи F-16. Соответственно, эти 12 самолетов в районе нашего или вражеского наступления смогут эффективно сдерживать вражеские бомбардировщики, которые сбрасывают управляемые и фугасные авиабомбы на украинские военные и прифронтовые населенные пункты", – предположил эксперт по авиации.
Почему России удается эффективно применять ФАБ и КАБРоссийская авиация сбрасывает планирующие авиабомбы на Украину с расстояния 20 – 30 километров от линии столкновения, не заходя таким образом в радиус действия ПЗРК и комплексов армейской ПВО (сбивают цели на расстоянии 5-10 километров).
Скорее всего, к эскадрилье F-16 Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух – воздух", способные поражать цели на расстоянии до 160 километров. Соответственно новые украинские истребители смогут уничтожать российские бомбардировщики, не заходя в зону действия российской ПВО.
"У россиян система проста: собьем 2 – 3 бомбардировщика, а другие спрячутся. Это заставит Россию отодвинуть свои аэродромы и фактически изменить свою тактику и тип вооружения, который они применяют", – уверен Романенко.
Валерий Романенко о предстоящих задачах для F-16: смотрите видео
Что известно об обучении украинских пилотов
- Как известно, главными действующими лицами "птичьей коалиции" этим летом стали Нидерланды и Дания, которые в августе вместе пообещали предоставить Украине 61 истребитель. Тогда же начались и первые учения украинских военных, которые, по словам нидерландского премьера не будут растянуты в сроках.
- Первой страной, обучающей украинских пилотов стала Дания, в которой проходит подготовку 8 будущих пилотов. Только через месяц после этого украинские пилоты начали обучение в США, а недавно стало известно, что Украина также ведет переговоры об обучении пилотов в Румынии.
- По состоянию на середину октября стало известно, что будущие пилоты украинских F-16 начали летные учения в Соединенных Штатах. Они уже сдали тест на знание английского языка и приступят к занятиям на военных тренажерах.