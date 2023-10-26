"Собьем 2 – 3 бомбардировщика, а другие спрячутся": как F-16 изменят ситуацию на фронте

На днях Алексей Данилов подтвердил, что весной 2024 года Украина получит свои первые F-16 и высказал предположение, что они существенно повлияют на ход боевых действий. Главным образом, западные истребители будут применяться для противовоздушной обороны на линии фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его мнению, будущее получение Украиной F-16 поможет Силам обороны нивелировать одну из самых грозных угроз противника.

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Как эффективнее всего применять F-16

Получение западных самолетов действительно поможет Силам обороны изменить ситуацию на отдельных участках фронта.

"Вероятно, весной Украина получит не меньше эскадрильи F-16. Соответственно, эти 12 самолетов в районе нашего или вражеского наступления смогут эффективно сдерживать вражеские бомбардировщики, которые сбрасывают управляемые и фугасные авиабомбы на украинские военные и прифронтовые населенные пункты", – предположил эксперт по авиации.

Почему России удается эффективно применять ФАБ и КАБ Российская авиация сбрасывает Российская авиация сбрасывает планирующие авиабомбы на Украину с расстояния 20 – 30 километров от линии столкновения, не заходя таким образом в радиус действия ПЗРК и комплексов армейской ПВО (сбивают цели на расстоянии 5-10 километров).

Скорее всего, к эскадрилье F-16 Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух – воздух", способные поражать цели на расстоянии до 160 километров. Соответственно новые украинские истребители смогут уничтожать российские бомбардировщики, не заходя в зону действия российской ПВО.

"У россиян система проста: собьем 2 – 3 бомбардировщика, а другие спрячутся. Это заставит Россию отодвинуть свои аэродромы и фактически изменить свою тактику и тип вооружения, который они применяют", – уверен Романенко.

Валерий Романенко о предстоящих задачах для F-16: смотрите видео

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