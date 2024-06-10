Главное – аппаратная часть: авиаэксперт описал, какой будет украинская КАБ

Воздушные силы ВСУ в ближайшие недели начнут испытания управляемых авиабомб украинского производства. Сейчас в Украине проводятся работы по переоборудованию и созданию КАБов.

Это будет тот самый американский JDAM, или УМПК, что у россиян. В эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, из чего в Украине будут производить КАБы.

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Создание КАБов

Из старого советского склада достают ФАБ, тот самый, что есть в России, и приспособят к нему модуль. Сейчас еще немного будут заниматься аэродинамикой, то есть крылом, как оно будет разворачиваться, какую дальность сможет обеспечить, и главное – аппаратная часть.

Идея проста, но эффективность такого вооружения очень высока. Мы постараемся сделать их точными, чтобы КАБы летали дальше. Я надеюсь, что у нас будут точные бомбы, которые мы не будем просто забрасывать куда угодно, а очень точно будем поражать объекты,

– отметил Криволап.

По его словам, если говорить, что КАБ – управляемая авиационная бомба, то это не совсем соответствует классификации, ведь у управляемой авиабомбы есть своя собственная система наведения. На нижней части этой бомбы есть стеклянный колпак, когда она падает вниз, то эта система позволяет ей видеть и по этому наводиться.

То, что сейчас сделали россияне, и то, что делаем мы, то это просто к обычной бомбе приладили систему управления и крылья, с помощью которых этой бомбой можно управлять.

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Россияне запускают КАБы с высот 10 – 14 километров. Больше подниматься нет смысла, потому что там воздух такой, что бомба не очень будет планировать, ведь имеет не очень высокие аэродинамические характеристики.

Аэродинамическое качество – это то, сколько летающий объект может пролететь при потере высоты на 1 километр. У истребителей 4 – 5, у пассажирских самолетов 10 – 11. То есть с потерей высоты на 1 километр бомба будет пролетать 11 километров, если качество 11. У планера качество с 25 начинается, у самых лучших моделей 50.

Я не думаю, что мы будем залетать выше 10 – 12 километров, но уже начиная с небольших высот 300 – 500 метров радары будут видеть на расстоянии 100 километров,

– сказал авиационный эксперт.

У нас будут условия те же самые, что у россиян, – надо находить дыру в ПВО, в нее залетать, чтобы тебя не могли достать ракеты и с этих высот сбрасывать. Ситуация будет абсолютно симметричная с обеих сторон.

Кроме того, для противостояния российским силам нам надо будет делать то, что и враг. Сначала артподготовка, или ракетная подготовка по системам ПВО, и тут же, пока они не успели оправиться, забрасывать управляемые бомбы.

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