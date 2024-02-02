Ювелирная операция, – Тизенгаузен об очередной потере черноморского флота

Ночью 1 февраля украинские разведчики поразили российский ракетный катер "Ивановец". Еще одно судно черноморского флота страны-агрессора пошло на дно.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал 24 Каналу очередную победу Украины в Черном море. По его словам, наши бойцы проявили большой профессионализм.

К теме Угрожал морской охране еще в 2014 году: в ГПСУ отреагировали на потопление "Ивановца"

"Обратите внимание, что дрон попадает в то же место, куда попал предыдущий. Вы представляете себе ювелирность этой операции? Как умело управляли наши операторы этими дронами!" – подчеркнул Тизенгаузен.

Затонувший "Ивановец" демонстрирует мнимое величие России

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что катер "Ивановец" атаковали морскими дронами украинского производства MAGURA V5. В результате шести прямых попаданий в корпус судно перевернулось на корму и затонуло.

По мнению политтехнолога, катер "Ивановец" является воплощением самой страны-агрессора, которая хочет выглядеть сильной и непобедимой, но на самом деле слабая.

То, как несколько маленьких дронов смогли потопить большой корабль, может стать очередным символом борьбы против российских захватчиков. Несмотря на то что враг превосходит количеством, Украина имеет другие преимущества, с которыми может победить.

Катер "Ивановец" утонул: последние новости

На затонувшем корабле были противокорабельные ракеты "Москит" с дальностью до 130 километров. Кроме того, экипаж насчитывал около 40 моряков – поисково-спасательная операция пока не дала результатов.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов назвал потерю "Ивановца" серьезной, ведь Россия имеет всего три таких корабля. Стоимость судна составляет 70–80 миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение катера "Ивановец". Он поблагодарил украинских разведчиков за эффектное пополнение российского придонного флота.

Операция украинских разведчиков стала возможной благодаря поддержке Минцифры и платформы United24.