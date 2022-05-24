Украина уже надежно защищена от морского десанта России, – исследователь CIT

Одесситы опасаются, что русские захватчики могут высадить морской десант на украинском берегу. Эксперты уверяют, что здесь опасности нет, ведь эти подразделения уже воюют в Украине и имеют значительные потери.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team (группы независимых расследователей) Кирилл Михайлов.

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По его словам, американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что Украина получит от Дании противокорабельные ракеты "Гарпун" .

На вопрос ведущего, поможет ли это разблокировать морские порты, Кирилл Михайлов подчеркнул, что это одна из главных подобных возможностей.

В то же время, если говорить о морском десанте, то Украина уже надежно защищена, хотя бы тем фактом, что все способные на это части российской армии сейчас воюют на суше. Я имею в виду морскую пехоту всех четырех российских флотов, которая уже воюет и несет потери,

– заявил исследователь.

Михайлов добавил, что также следует помнить, что это не единственный путь разблокировки портов. Ведь Великобритания изъявляла желание помочь с этим.

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