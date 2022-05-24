Украина уже надежно защищена от морского десанта России, – исследователь CIT
Одесситы опасаются, что русские захватчики могут высадить морской десант на украинском берегу. Эксперты уверяют, что здесь опасности нет, ведь эти подразделения уже воюют в Украине и имеют значительные потери.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team (группы независимых расследователей) Кирилл Михайлов.
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По его словам, американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что Украина получит от Дании противокорабельные ракеты "Гарпун" .
На вопрос ведущего, поможет ли это разблокировать морские порты, Кирилл Михайлов подчеркнул, что это одна из главных подобных возможностей.
В то же время, если говорить о морском десанте, то Украина уже надежно защищена, хотя бы тем фактом, что все способные на это части российской армии сейчас воюют на суше. Я имею в виду морскую пехоту всех четырех российских флотов, которая уже воюет и несет потери,
– заявил исследователь.
Михайлов добавил, что также следует помнить, что это не единственный путь разблокировки портов. Ведь Великобритания изъявляла желание помочь с этим.
Техника страны-оккупанта в Черном море: коротко
- Россия усиливает свою группировку кораблей в Черном море. Утром 23 мая стало известно, что в море зашел фрегат "Адмирал Макаров" . Он стал новым флагманом черноморского флота России после того, как ВСУ затопили крейсер "Москва".
- 20 мая спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что в Черном море россияне разместили два корабля с крылатыми ракетами . Вражеская техника в акватории Черного и Азовского морей изолирует район ведения боевых действий, проводит разведку и поддерживает свои войска на приморском направлении.
- 19 мая командование "Юг" объяснило, что в Черном море маневрируют 2 отряда боевых кораблей страны-оккупанта, которые содержат блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Кроме того, на 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет. Люди призывали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а переходить в укрытие, а также проверять информацию и не разрешать оккупанту манипулировать.
- Стоит вспомнить, что 13 мая СМИ написали, что все подлодки Черноморского флота России вышли в море . Кстати, из акватории Черного моря Россия обстреливает ракетами мирные украинские города.
- 12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил информацию, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров" . Эта техника является одной из новейших в русском флоте.
- Кроме того, СМИ обнародовали информацию о том, что две трети из действующих 6 подлодок Черноморского флота России находятся в Черном море. Две лодки расположены у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.
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