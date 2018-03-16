Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду-2019 в России, – Жданов

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что ни один из украинских спортсменов не поедет на зимнюю Универсиаду, которая должна состояться в России в 2019 году. Также ведомство будет разбираться с теми атлетами, которые захотят выступать под нейтральным флагом.

Такое заявление чиновник сделал в комментарии ресурсу Xsport.

Читайте также: Украина будет бойкотировать все спортивные соревнования в России, – Брынзак

На Универсиаду точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. Также мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы об их участии и этих соревнованиях и эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звание и не будут официальными,

– отметил он.

Относительно чемпионата мира по боксу-2019 в Сочи, на котором должны разыгрываться лицензии на Олимпиаду 2020 году в Токио, то, по его словам, этот вопрос еще решается.

"Я знаю и докладывал руководству страны о том, что есть такие проблемы – лицензии на Токио-2020. Я все это знаю. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть такой прецедент. В прошлом году мы проводили чемпионат Европы по боксу в Харькове. Там должны были участвовать косовские спортсмены. Историю с футболом все знают, когда мы играли на нейтральном поле. Здесь это невозможно. Но мы не могли допустить косоваров к участию в чемпионате Европы, потому что мы не признаем эту страну, они едут по своим документам, по своим паспортам, а мы не можем их на границе пропустить. Это официальная позиция пограничников, СБУ и т.д.", – подчеркнул министр.

В то же время Жданов добавил, что в связи с позицией Украины Международная федерация бокса выделила косовским спортсменам дополнительные лицензии для участия на чемпионате мира в Гамбурге.

"Есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало", – отметил глава Министерства молодежи и спорта.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира, который пройдет в конце марта в российской Тюмени.