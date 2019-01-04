Украина и еще пять стран могут создать объединенный чемпионат

Вскоре может быть создана объединенная профессиональная хоккейная лига Балто-Черноморского региона. Туда войдут команды Украины, Беларуси, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Об идее такого чемпионата будут говорить представители этих стран в субботу, 5 декабря в Минске на международном Рождественском хоккейном форуме, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

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В качестве примера приводится Восточно хоккейная лига, которая существовала с середины 1990-х годов до 2004 года.

"Идея полноценного возрождения в том или ином виде международной лиги жива и периодически озвучивалась в последние годы в разных странах. Возможность реализации, формы, наиболее вероятные проблемы и пути их преодоления и оказываются в фокусе внимания субботнего заседания", – говорится в сообщении ФХБ.