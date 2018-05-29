Товарищеский матч сборных Украины и Марокко: анонс игры

В среду, 30 мая, сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Марокко. Игра состоится в Швейцарии на арене "Стад де Женев". Анонс матча – на сайте "24 канала".

Сборная Марокко, в отличие от Украины, квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года. Поэтому этот матч соперники Украины рассматривают как подготовку к турниру. В то время как для украинцев это возможность наиграть состав и проверить резерв перед матчами Лиги Нации, которая стартует уже осенью 2018 года.

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Вызванные игроки

На сбор, который начался в Харькове, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал сразу 25 игроков:

Вратари: Пятов ("Шахтер"), Бойко ("Динамо"), Лунин ("Заря")

Защитники: Ракицкий, Бутко, Кривцов, Матвиенко (все – "Шахтер"), Бурда, Шабанов (оба – "Динамо"), Соболь ("Славия", Чехия), Караваев ("Заря")

Полузащитники: Цыганков, Буяльский, Шепелев, Шапаренко (все – "Динамо"), Степаненко, Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Ярмоленко ("Боруссия, Дортмунд, Германия), Коноплянка ("Шальке", Германия), Малиновский ("Генк", Бельгия), Зинченко ("Манчестер Сити")

Нападающие: Беседин ("Динамо"), Яремчук ("Гент", Бельгия), Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция).

Однако еще до первого матча часть из них покинула расположение сборной. Первыми вне игры оказались полузащитники киевского "Динамо" Виктор Цыганков и Владимир Шепелев. Впоследствии оказалось, что не сможет сыграть и защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Вместо него вызвали 22-летнего Павла Лукъянчука, который предыдущий сезон провел в Ровенском "Вересе". После этого лагерь сборной покинул и Виталий Буяльский, а вместо него прибыл другой "динамовец" – Сергей Сидорчук.

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Что касается самой игры против Марокко, то в ней точно не примет участие Роман Яремчук, который травмировался во время тренировки. Нападающий никак не может дебютировать за национальную команду. Было под вопросом участие Богдана Бутко, но защитник готов выйти на поле в четверг. Кроме того, Николай Матвиенко сломал нос и сможет играть только в защитной маске. Поэтому неизвестно, рискнут ли тренеры им в матчах.

Да и сам Шевченко заявил, что хочет в матче против Марокко дать игровую практику тем, кто не имел игрового времени в сборной. Также Шевченко может прибегнуть к наигрышу различных игровых схем, поэтому спрогнозировать вероятный стартовый состав не так уж и просто.

Место проведения и стадион

Команды сыграют на нейтральном поле в Швейцарии на стадионе "Стад де Женев". Стоит отметить, что сборная Украины уже играла на этом стадионе – 17 ноября 2010 года в товарищеском матче против сборной Швейцарии. Тогда команды сыграли вничью 2:2, а четверо игроков, которые находятся в расположении сборной, играли в этом матче: Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Именно двое последних и отличились в этой игре за "сине-желтых".

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Сборная Марокко

Что касается сборной Марокко, то ее игроки представляют испанский, французский или немецкий чемпионаты. Самый известный среди украинцев игрок – это бывший футболист киевского "Динамо" Юнес Бельханда, который сейчас выступает за турецкий "Галатасарай".

Стоит отметить, что обе сборные раньше не играли между собой.

Отметим, что ранее планировалось, что игра состоится в среду, 30 мая. Однако впоследствии по соглашению сторон ее перенесли на четверг, 31 мая, на 21:00 (по киевскому времени).

В то же время следующая игра сборной Украины против сборной Албании может не состояться. Оба тренера недовольны стадионом во Франции, где должны сыграть футболисты. Поэтому организаторы ищут другую арену для игры.

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