22:08
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украина перед матчем Лиги наций со Словакией потеряла основного защитника

113 Читати новину українською
Евгений Хачериди покинул расположение сборной Украины
Евгений Хачериди покинул расположение сборной Украины

Защитник греческого ПАОКа Евгений Хачереди из-за травмы покинул расположение национальной сборной Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.

Читайте также: Сборная Украины прилетела во Львов на матч Лиги наций: расписание команды

6 сентября во время утренней разминки в день матча со сборной Чехии Евгений почувствовал дискомфорт. Как выяснилось, у игрока – растяжение мышцы бедра.

Хачериди вместе с командой вылетел чартерным рейсом из Брно. Когда самолет приземлился во Львове, защитник попрощался с партнерами по команде, продолжив полет в Киев вместе с делегацией ФФУ.

Хачериди является одним из старожилов национальной сборной. В главной команде страны центральный защитник дебютировал в октябре 2009 года в отборочном матче к чемпионату мира-2010 против сборной Англии (1:0). С тех пор Евгений в "сине-желтой" футболке провел 51 матч и забил 3 гола.

Читайте также: Чехия – Украина: видео голов и моментов матча сборных

Напомним, что в стартовом поединке Лиги наций желто-синяя дружина на выезде одолела Чехию со счетом 2:1. А следующий матч сборная Украины проведет 9 сентября во Львове против Словакии.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Спорт Лига наций
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
La Vuelta: Гривко - среди лидеров зачета по итогам командной разделки
 25 августа 2013 , 13:00
Лобода сдержала обещание и таки разделась. ФОТО. ВИДЕО
 15 сентября 2013 , 17:40
На Оболони фанаты поддержали команду с крыши дома. ФОТО
 12 мая 2014 , 18:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук