Украина перед матчем Лиги наций со Словакией потеряла основного защитника

Защитник греческого ПАОКа Евгений Хачереди из-за травмы покинул расположение национальной сборной Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.

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6 сентября во время утренней разминки в день матча со сборной Чехии Евгений почувствовал дискомфорт. Как выяснилось, у игрока – растяжение мышцы бедра.

Хачериди вместе с командой вылетел чартерным рейсом из Брно. Когда самолет приземлился во Львове, защитник попрощался с партнерами по команде, продолжив полет в Киев вместе с делегацией ФФУ.

Хачериди является одним из старожилов национальной сборной. В главной команде страны центральный защитник дебютировал в октябре 2009 года в отборочном матче к чемпионату мира-2010 против сборной Англии (1:0). С тех пор Евгений в "сине-желтой" футболке провел 51 матч и забил 3 гола.

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Напомним, что в стартовом поединке Лиги наций желто-синяя дружина на выезде одолела Чехию со счетом 2:1. А следующий матч сборная Украины проведет 9 сентября во Львове против Словакии.

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