Украина получит от Китая современное медицинское оборудование для больниц: список

Министерство экономического развития привлекло техническую помощь от Правительства Китая - Украина получит современное медицинское оборудование для больниц.

Первого вице-премьер-министра уполномочили подписать соответствующее соглашение между правительствами двух стран.

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После того, как соглашение заключат, Министерство здравоохранения получит более 230 единиц современного медицинского оборудования. Они поступят в больницы Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

В перечень оборудования, в частности, вошли:

томографы; линейные ускорители; мультифункциональные мониторы; рентгеновское оборудование; системы сердечной/интервенционной ангиографии; микроскопы и другие.



Линейный ускоритель (фото иллюстративное)

Почему Китай оказывает помощь Украине?В мае 2016 года Минэкономразвития направило на рассмотрение Правительства Китая запрос от Министерства здравоохранения о возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины на основе безвозмездной помощи.



В конце 2016 года Правительство Китая проинформировало о возможности реализации этого проекта. В течение 2017-2018 годов Минэкономразвития совместно с китайской стороной вело активную работу над разработкой и принятием условий реализации проекта и его технического задания, которые легли в основу проекта Соглашения.

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