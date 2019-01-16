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      Украина получит от Китая современное медицинское оборудование для больниц: список

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      Томограф (иллюстрация)
      Томограф (иллюстрация) / Фото из открытых источников

      Министерство экономического развития привлекло техническую помощь от Правительства Китая - Украина получит современное медицинское оборудование для больниц.

      Первого вице-премьер-министра уполномочили подписать соответствующее соглашение между правительствами двух стран.

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      После того, как соглашение заключат, Министерство здравоохранения получит более 230 единиц современного медицинского оборудования. Они поступят в больницы Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

      В перечень оборудования, в частности, вошли:

      1. томографы;
      2. линейные ускорители;
      3. мультифункциональные мониторы;
      4. рентгеновское оборудование;
      5. системы сердечной/интервенционной ангиографии;
      6. микроскопы и другие.

      Лінійний прискорювач (фото ілюстративне)
      Линейный ускоритель (фото иллюстративное)

      Почему Китай оказывает помощь Украине?В мае 2016 года Минэкономразвития направило на рассмотрение Правительства Китая запрос от Министерства здравоохранения о возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины на основе безвозмездной помощи.

      В конце 2016 года Правительство Китая проинформировало о возможности реализации этого проекта. В течение 2017-2018 годов Минэкономразвития совместно с китайской стороной вело активную работу над разработкой и принятием условий реализации проекта и его технического задания, которые легли в основу проекта Соглашения.

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      Теги: Медицина Здоровье Китай
      Источник: Здоров'я 24
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