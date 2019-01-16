Украина получит от Китая современное медицинское оборудование для больниц: список
Министерство экономического развития привлекло техническую помощь от Правительства Китая - Украина получит современное медицинское оборудование для больниц.
Первого вице-премьер-министра уполномочили подписать соответствующее соглашение между правительствами двух стран.
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После того, как соглашение заключат, Министерство здравоохранения получит более 230 единиц современного медицинского оборудования. Они поступят в больницы Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
В перечень оборудования, в частности, вошли:
- томографы;
- линейные ускорители;
- мультифункциональные мониторы;
- рентгеновское оборудование;
- системы сердечной/интервенционной ангиографии;
- микроскопы и другие.
Линейный ускоритель (фото иллюстративное)
Почему Китай оказывает помощь Украине?В мае 2016 года Минэкономразвития направило на рассмотрение Правительства Китая запрос от Министерства здравоохранения о возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины на основе безвозмездной помощи.
В конце 2016 года Правительство Китая проинформировало о возможности реализации этого проекта. В течение 2017-2018 годов Минэкономразвития совместно с китайской стороной вело активную работу над разработкой и принятием условий реализации проекта и его технического задания, которые легли в основу проекта Соглашения.
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