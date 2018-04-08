Украина попытается взять реванш у португальских теннисистов

В борьбе за сохранение места в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса наши теннисисты встретятся с командой Португалии, которой украинцы год назад уступили в гостях со счетом 1:3.

14 и 15 сентября желто-синие примут португальцев в рамках первого раунда плей-офф. Читайте также: Серена Уильямс зарегистрировала маленькую дочку в Instagram: очаровательные фото Победитель встречи сохранит прописку в Первой группе. А вот тот, кто проиграет, получит последний шанс не опуститься во Вторую группу в поединке против Южно-Африканской Республики, который состоится в октябре.