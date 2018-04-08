Украина попытается взять реванш у португальских теннисистов
В борьбе за сохранение места в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса наши теннисисты встретятся с командой Португалии, которой украинцы год назад уступили в гостях со счетом 1:3.
14 и 15 сентября желто-синие примут португальцев в рамках первого раунда плей-офф.
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Победитель встречи сохранит прописку в Первой группе.
А вот тот, кто проиграет, получит последний шанс не опуститься во Вторую группу в поединке против Южно-Африканской Республики, который состоится в октябре.
Источник: 24 Канал
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