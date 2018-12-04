Украина примет матчи отбора на Чемпионат мира-2020 по футзалу

УЕФА определилась с датой проведения жеребьевки отборочных раундов на чемпионат мира среди европейских стран и странами-хозяевами отборочных групп Квалификационного и Основного раундов.

Церемония жеребьевки состоится 12 декабря в 16:00 по Киеву. Также уже известно, что турнир Основного раунда в одной из групп примет именно Украина. На протяжении жеребьевки будут сформированы группы Квалификационного и Основного раундов. Именно матчи основного раунда и будет принимать Украина. Матчи основного раунда состоятся с 22 по 27 октября 2019 года. Победители и команды, которые займут вторые места в своих группах квалифицируются в Элитный раунд.

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В Квалификационный раунд были отобраны 32 сборных с самым низким рейтингом, которые будут распределены на 8 групп. К корзинкам команды попадут согласно своих позиций в таблице коэффициентов УЕФА. Матчи Квалификационного раунда состоятся с 29 января по 3 февраля 2019 года. В основной раунд квалифицируются первые и вторые места из каждой группы.

Еще 32 страны будут распределены на 8 групп в Основном раунде квалификации. По правилам УЕФА, сборные, занявшие первое и второе место в одной группе Квалификационного раунда не смогут сыграть между собой на этой стадии и будут разведены в разные группы. Уже определены семь хозяев этапов основного раунда, зато хозяина группы 8 будет определено дополнительно.