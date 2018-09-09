Украина против Словакии: ни одной победы "сине-желтых" в официальных матчах

Со своим юго-западным соседом национальная сборная Украины провела четыре товарищеские игры и две официальные. Несмотря на географическую близость Словакии, спаррингов, пожалуй, маловато. Но имеем то, что имеем. Пока что, по крайней мере.

В целом статистика на нашей стороне. Мы выиграли два матча из шести, трижды фиксировалась ничья и лишь однажды — поражение, общий счет — 7:6. Но сразу бросается в глаза тот факт, что все свои плюсы мы заработали исключительно в товарищеских встречах. Когда же дело доходило до официальных, то уже Словакия выглядела солиднее, напомнили в ФФУ.

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В отборе к Евро-2016 команда Яна Козака выиграла матч в Киеве на старте цикла (1:0) и долгое время была лидером группы. Уже ближе к финишу словаки позволили опередить их Испании, а нам отдали ничью в Жилине — 0:0. На чемпионат Европы Словакия попала напрямую, а подопечным Михаила Фоменко пришлось еще и играть нервный плей-офф со Словенией.

Украина — Словакия. Все матчи:

20 ноября 2002 года. Трнава. Товарищеский матч.

Словакия – Украина 1:1

Голы: Карган, 60 (пен) – Мелащенко, 83

29 апреля 2004 года. Киев. Товарищеский матч.

Украина – Словакия 1:1

Голы: Венглинский, 13 – Варга, 65

10 февраля 2009 года. Лимасол (Кипр). Международный товарищеский турнир

Украина – Словакия 3:2

Голы: Валяев, 10, Селезнев, 47, Милевский, 83 (пен) – Виттек, 43, Гамшик, 69

8 сентября 2014 года. Киев. Отбор Евро-2016

Украина – Словакия 0:1

Гол: Мак, 17

8 сентября 2015 года. Жилина. Отбор Евро-2016.

Словакия – Украина 0:0

10 ноября 2017 года. Львов. Товарищеский матч

Украина – Словакия 2:1

Голы: Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 – Штетина, 10

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В целом в матчах с Украиной за сборную Словакии играли 62 футболиста под руководством четырех тренеров. Чаще всего на поле выходили Марек Гамшик (четыре раза), Роберт Виттек, Норберт Дёмбер, Юрай Куцка, Роберт Мак, Петер Пекарик, Мирослав Стох, Томаш Губочан и Мартин Шкртел (по три). Среди тренеров лидер Ян Козак — три матча. Сейчас в его команде из этого списка нет только Виттека и Стоха.

С украинской стороны сыграли 69 футболистов под руководством пяти тренеров (дважды командой руководил Михаил Фоменко). Зачастую словацкой сборной противостояли Руслан Ротань (четыре раза), Максим Калиниченко, Андрей Пятов, Анатолий Тимощук и Андрей Ярмоленко (по три).

Двое из них могут догнать Ротаня. А Евгений Коноплянка, Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко имеют шанс провести третий поединок со Словакией.

Напомним, матч Украина – Словакия состоится во Львове в воскресенье, 9 сентября. Начало матча в 16:00. Однако зрители на "Арену Львов" не смогут попасть из-за санкций со стороны УЕФА в отношении сборной Украины. Перед стадионом будет размещена фан-зона, где болельщики смогут поддержать свою команду.

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