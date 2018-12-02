Украина провалила смешанную эстафету по биатлону в Поклюке

В словенской Поклюке завершилась смешанная эстафета первого этапа Кубка мира биатлонного сезона 2018/19. Украинская команда провалила гонку.

За сборную Украины бежали Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима. Украинцы "настреляли" 5 промахов и завершили гонку на девятом месте.

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Победу же одержали французы во главе с Мартеном Фуркадом. Вторыми финишировали швейцарцы, а замкнули тройку лидеров – итальянцы.

Смешанная эстафета

1. Франция (0+5) 1:10:02.8

2. Швейцария (0+9) +38.7

3. Италия (1+8) +52.1

4. Россия (0+6) +1:17.3

5. Финляндия (1+11) +1:30.9

....

9. Украина (0+5) +2:21.0

10. Канада (0+2) +2:33.2

Напомним, что уже 5 декабря состоятся женские и мужские индивидуальные гонки.