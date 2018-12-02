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      Украина провалила смешанную эстафету по биатлону в Поклюке

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      В словенской Поклюке завершилась смешанная эстафета первого этапа Кубка мира биатлонного сезона 2018/19. Украинская команда провалила гонку.

      За сборную Украины бежали Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима. Украинцы "настреляли" 5 промахов и завершили гонку на девятом месте.

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      Победу же одержали французы во главе с Мартеном Фуркадом. Вторыми финишировали швейцарцы, а замкнули тройку лидеров – итальянцы.

      Смешанная эстафета
      1. Франция (0+5) 1:10:02.8
      2. Швейцария (0+9) +38.7
      3. Италия (1+8) +52.1
      4. Россия (0+6) +1:17.3
      5. Финляндия (1+11) +1:30.9
      ....
      9. Украина (0+5) +2:21.0
      10. Канада (0+2) +2:33.2

      Напомним, что уже 5 декабря состоятся женские и мужские индивидуальные гонки.

      Теги: Сергей Семенов Елена Пидгрушна Вита Семеренко Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
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