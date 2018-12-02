Украина провалила смешанную эстафету по биатлону в Поклюке
В словенской Поклюке завершилась смешанная эстафета первого этапа Кубка мира биатлонного сезона 2018/19. Украинская команда провалила гонку.
За сборную Украины бежали Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима. Украинцы "настреляли" 5 промахов и завершили гонку на девятом месте.
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Победу же одержали французы во главе с Мартеном Фуркадом. Вторыми финишировали швейцарцы, а замкнули тройку лидеров – итальянцы.
Смешанная эстафета
1. Франция (0+5) 1:10:02.8
2. Швейцария (0+9) +38.7
3. Италия (1+8) +52.1
4. Россия (0+6) +1:17.3
5. Финляндия (1+11) +1:30.9
....
9. Украина (0+5) +2:21.0
10. Канада (0+2) +2:33.2
Напомним, что уже 5 декабря состоятся женские и мужские индивидуальные гонки.
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