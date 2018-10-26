Украина завоевала золотую и серебряную награду на "Играх Непобежденных"

Копилка сборной Украины на "Играх Непобежденных" (Invictus Games) пополнилась очередными наградами. На этот раз золотой и серебряной медалью.

"Золото" в забеге на 400 метров в категории IT7 одержал Василий Омельченко. Стоит отметить, что в забеге участвовал и Виктор Шинкарук, который финишировал пятым.

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Серебряная медаль у Александра Белобокова в толкании ядра (категория men's IF4). Его результат 14.38 метров. Александр – житель Мариуполя и единственный участник сборной Украины по Донецкой области. О том, что попадет в сборную, мужчина даже не мечтал. Подать свою заявку его вдохновил давний товарищ Евгений, который в прошлом году дошел до финала отбора и побывал в Торонто в составе резерва.

Затем 26 октября украинцы на "Играх Непобежденных" завоевали семь медалей.

Что такое "Игри Непобежденных"?Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.