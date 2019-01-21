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      Украинцы Яремчук и Чигринский отметились голевыми передачами в европейских чемпионатах

      17 Читати новину українською
      Роман Яремчук
      Роман Яремчук / kaagent.be

      Украинцы Дмитрий Чигринский и Роман Яремчук помогли своим командам одержать победу в европейских чемпионатах.

      Защитник АЕК Дмитрий Чигринский сделал голевую передачу в матче чемпионата Греции с "Астерасом" (3:0), а футболист "Генке" Роман Яремчук отдал голевую передачу в матче чемпионата Бельгии с "Андерлехтом".

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      Дмитрий вышел на поле с первой минуты домашнего поединка и отыграл весь матч. Уже на 11-й минуте встречи украинец сделал голевую передачу на бразильца Алефа, который забил второй мяч в ворота гостей. Сам же матч закончился победой АЕКа со счетом 3:0.

      В другом матче Роман Яремчук на 75-й минуте отдал результативную передачу на Александра Сорлота, который забил мяч. В итоге этот гол и принес победу "Генту" – 1:0.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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