Украинцы могут не увидеть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: детали

Украинские телезрители могут не увидеть новый сезон еврокубков на своих экранах. Ни Лиги чемпионов, где точно будет играть "Шахтер", ни Лиги Европы, где на групповой стадии будет выступать "Воскла". А также матчей "Динамо", "Зари" и "Мариуполя", если они пройдут в стадию квалификации.

Все из-за того, что УЕФА пока не заключил контракт на новые сезоны еврокубков ни с одной из украинских телекомпаний, сообщает Sport Arena. О заключении контракта с УЕФА на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка сезонов 2018/19, 2019/20 и 2020/21 пока не сообщала ни одна украинская телекомпания.

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До 2018 года правами на трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы владела "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Футбол 1/2". Однако их контракт закончился с финалом Лиги чемпионов в Киеве 26 мая 2018 года. Пока компания не сумела заключить новое соглашение.

Следовательно даже трансляция матча за Суперкубок УЕФА между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне в среду, 15 мая – под вопросом. На сайте в телепрограмме на время игры на "Футбол 1" стоит просто "Матч".

При этом под вопросом не только трансляция матчей группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и квалификационного раунда еврокубков, куда точно пройдет "Динамо", и имеет шансы на проход "Заря" и "Мариуполь".

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Стоит добавить, что УЕФА должен біл объявить транслятора в Украине трех следующих сезонов ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка еще в марте этого года, но не сделал этого до сих пор.

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