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Украинцы могут не увидеть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: детали

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Украинцы могут не увидеть матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы по телевидению
Украинцы могут не увидеть матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы по телевидению

Украинские телезрители могут не увидеть новый сезон еврокубков на своих экранах. Ни Лиги чемпионов, где точно будет играть "Шахтер", ни Лиги Европы, где на групповой стадии будет выступать "Воскла". А также матчей "Динамо", "Зари" и "Мариуполя", если они пройдут в стадию квалификации.

Все из-за того, что УЕФА пока не заключил контракт на новые сезоны еврокубков ни с одной из украинских телекомпаний, сообщает Sport Arena. О заключении контракта с УЕФА на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка сезонов 2018/19, 2019/20 и 2020/21 пока не сообщала ни одна украинская телекомпания.

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До 2018 года правами на трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы владела "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Футбол 1/2". Однако их контракт закончился с финалом Лиги чемпионов в Киеве 26 мая 2018 года. Пока компания не сумела заключить новое соглашение.

Следовательно даже трансляция матча за Суперкубок УЕФА между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне в среду, 15 мая – под вопросом. На сайте в телепрограмме на время игры на "Футбол 1" стоит просто "Матч".

При этом под вопросом не только трансляция матчей группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и квалификационного раунда еврокубков, куда точно пройдет "Динамо", и имеет шансы на проход "Заря" и "Мариуполь".

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Стоит добавить, что УЕФА должен біл объявить транслятора в Украине трех следующих сезонов ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка еще в марте этого года, но не сделал этого до сих пор.

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Теги: Футбол Лига чемпионов Лига Европы Новости спорта
Источник: 24 Канал
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